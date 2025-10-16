Ngôi sao Arsenal có thể thay đổi quốc tịch để được chơi ở World Cup

Cristhian Mosquera, 21 tuổi, chuyển đến Arsenal từ Valencia hồi mùa hè và nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh trong giai đoạn đầu tiên tại Premier League, giúp "Pháo thủ" giữ sạch lưới 5 trong 8 trận anh góp mặt.

Dù được đánh giá cao tại quê nhà, Mosquera vẫn chưa có cơ hội ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha. Anh từng là đội trưởng đội U21 La Roja, đồng thời giành huy chương vàng Olympic cùng đội U23, song vẫn chưa được HLV Luis de la Fuente triệu tập lên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Cristhian Mosquera có thể rời đội tuyển Tây Ban Nha để khoác áo Colombia dự World Cup 2026.



Theo một báo cáo từ tờ Diario AS (Tây Ban Nha), Liên đoàn bóng đá Colombia (FCF) đang nuôi hy vọng thuyết phục Mosquera, người gốc Alicante nhưng đủ điều kiện thi đấu cho Colombia nhờ cha mẹ, chuyển sang đầu quân cho Colombia.

Đây không phải là lần đầu tiên Colombia tiếp cận cầu thủ trẻ này. Vào năm 2023, họ đã từng triệu tập anh cho một trận giao hữu và đề nghị anh tham dự U20 World Cup, nhưng Mosquera khi đó vẫn giữ vững lựa chọn trung thành với Tây Ban Nha.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Mosquera thừa nhận anh vẫn ưu tiên khoác áo Tây Ban Nha nhưng không loại trừ khả năng xem xét các lựa chọn khác:

"Tây Ban Nha có nhiều trung vệ xuất sắc, cả hiện tại lẫn tương lai. Tôi chỉ cần tập trung vào phong độ tại câu lạc bộ, và cơ hội sẽ tự đến", anh nói với Diario AS.

Tuy nhiên, cơ hội đó dường như vẫn khá xa vời. Mosquera hiện đứng thứ 6 trong danh sách chờ của HLV Luis de la Fuente, sau các trung vệ như Dean Huijsen, Robin Le Normand, Daniel Vivian và Pau Cubarsi. Việc HLV này triệu tập Aymeric Laporte (31 tuổi) thay vì trao cơ hội cho các gương mặt trẻ càng khiến Mosquera thêm thất vọng.

Nếu quyết định khoác áo Colombia, Mosquera sẽ phải cạnh tranh vị trí với Jhon Lucumi (Bologna), Davinson Sanchez (Galatasaray) và Willer Ditta (Cruz Azul), trong khi có thể được đá cặp cùng Daniel Muñoz (Crystal Palace) ở hàng thủ.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào từ phía cầu thủ hoặc hai liên đoàn, nhưng với World Cup đang đến gần, quyết định của Mosquera có thể làm thay đổi cục diện hàng thủ của cả hai đội tuyển.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn