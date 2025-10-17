Dàn sao Morocco từng gieo sầu cho bóng đá Việt Nam vào chung kết U20 World Cup

Ban tổ chức VCK U20 World Cup 2025 đã xác định được hai đội bóng góp mặt ở trận chung kết là U20 Argentina và U20 Morocco. Trận chung kết được diễn ra vào lúc 06h00 ngày 20/10.

Ở vòng bán kết, U20 Argentina vượt qua Colombia với tỉ số 1-0, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu giải. Trong khi đó, U20 Morocco tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại U20 Pháp trên loạt luân lưu để lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết U20 World Cup.

U20 Morocco lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết U20 World Cup. (Ảnh: FIFA)

Tại giải đấu năm nay, U20 Argentina thể hiện sức mạnh vượt trội, cho thấy đẳng cấp của nền bóng đá từng 6 lần vô địch thế giới ở cấp độ trẻ. Bên kia chiến tuyến, hành trình của U20 Morocco là một câu chuyện cổ tích thực sự. Đại diện châu Phi gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng và tinh thần chiến đấu bền bỉ, qua đó viết tiếp trang sử mới cho bóng đá trẻ nước này.

Đáng chú ý, trong đội hình U20 Morocco hiện tại có 3 gương mặt nổi bật từng đối đầu U18 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế U18 Seoul Cup 2023, gồm Ali Maamar, Naim Byar và Othmane Maamma.

Othmane Maamma giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết U20 World Cup 2025. (Ảnh: FRMF)

Khi đó, cả ba đều góp mặt trong đội hình U18 Morocco do HLV Mohammed Ouahbi dẫn dắt. Ở trận đấu trên đất Hàn Quốc năm 2023, với nền tảng thể lực vượt trội, thể hình lý tưởng cùng kỹ năng cá nhân tốt, các cầu thủ trẻ Morocco đã giành chiến thắng đậm trước U18 Việt Nam với tỉ số 5-0. Trong đó, Othmane Maamma tỏa sáng với 1 bàn thắng.

Hai năm sau, những cái tên từng “vùi dập” U18 Việt Nam ngày nào giờ đã cùng U20 Morocco bước lên đỉnh cao thế giới, góp mặt ở trận chung kết U20 World Cup 2025, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ Morocco trong thời gian ngắn.

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: vov.vn