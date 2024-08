U15 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng khó tại VCK U15 Quốc gia

Chiều ngày 26/8 tại Hà Nội, Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm phân chia bảng giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia 2024 đã được diễn ra. Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Cúp Acecook 2024 là giải đấu chuyên nghiệp dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên (U15) được tổ chức với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc thuộc hệ thống giải của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Sau vòng đấu loại, 12 đội bóng xuất sắc nhất sẽ góp mặt vào vòng chung kết của giải đấu. Các đội sẽ bốc thăm chia thành 3 bảng đấu A, B, C và thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm (thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm). 8 đội thi lần lượt gồm các đội nhất bảng và nhì bảng của 3 bảng đấu cùng với 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục thi đấu các lượt trận tứ kết, bán kết và chung kết.

Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm phân chia bảng giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia 2024

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Kajiwara Shinsuke – Phó Giám đốc Khối Marketing của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cho biết:

Giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi gắn với 3 chữ Happy (Happy Consumers, Happy Employees, Happy Society). Với chữ Happy thứ 3 (Happy Society), chúng tôi hướng đến việc mang đến những điều tốt đẹp cho đất nước và người dân Việt Nam, mang lại hạnh phúc cho xã hội Việt Nam. Và chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng nền bóng đá nước nhà, nâng tầm bóng đá Việt, là ước mơ của cả dân tộc Việt Nam và cũng là ước mơ của Acecook Việt Nam.

Hiểu được tầm quan trọng của hạt giống trẻ tài năng, Acecook Việt Nam đã đặt việc nuôi dưỡng lứa cầu thủ trẻ là một trong những mục tiêu dài hạn. Hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi đã có kế hoạch cho việc đồng hành toàn diện cùng VFF trong đó có việc vinh dự trở thành Nhà tài trợ chính cho VCK Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Cúp Acecook 2024. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho các hoạt nâng cao sức khỏe toàn diện của người dân.”

U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng khó tại VCK năm nay

Theo lịch thi đấu U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C, cùng U15 Hoàng Anh Gia Lai, Đông Á Thanh Hóa và Long An. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến sẽ có cuộc đối đầu với U15 Long An tại trận ra quân, trận đấu này được diễn ra vào ngày 1/9/2024 tại sân vận động PVF Hưng Yên.

Trước đó đội bóng xứ Nghệ đã giành thành tích toàn thắng ở lượt đi vòng loại U15 Quốc gia 2024, được tổ chức tại Huế.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 31/08 đến ngày 12/09/2024 tại Sân Vận Động PVF Hưng Yên. Đây là giải đấu do Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam là Nhà tài trợ chính. Được biết, đội Vô địch VCK U15 quốc gia 2024 sẽ nhận tiền thưởng 100 triệu đồng, đội Nhì nhận 80 triệu đồng, 2 đội đồng giải Ba nhận 50 triệu đồng, giải Phong cách nhận 30 triệu.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: bongdadoisong.vn