Tuyển Việt Nam thua đậm Nam Định

Tuyển Việt Nam (áo xanh) thua 0-3 trước Nam Định.



Hiệp 1, quyền HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng đội hình gồm thủ môn Văn Việt, các hậu vệ Duy Mạnh – Thành Chung – Tuấn Tài – Tiến Anh, cùng cặp tiền vệ trung tâm Đức Chiến – Hoàng Đức. Hai cánh được đảm nhiệm bởi Quang Vinh và Ngọc Quang, trong khi Tiến Linh – Tuấn Hải đá cao nhất trên hàng công. Đây đều là những gương mặt quen thuộc, từng nhiều lần góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia và đang giữ vai trò trụ cột tại CLB.

Bên kia chiến tuyến, Nam Định gây ấn tượng mạnh khi xuất phát với đội hình “toàn Tây”. Sự vượt trội về thể hình, sức mạnh và tốc độ giúp đội bóng thành Nam tạo ra không ít áp lực lên hàng thủ tuyển Việt Nam. Đặc biệt, trong các pha tranh chấp tay đôi và bóng bổng, các ngoại binh của Nam Định cho thấy sự lấn lướt rõ rệt.

Lợi thế ấy sớm được cụ thể hóa khi Romulo ghi bàn mở tỷ số sau pha phối hợp ăn ý với Percy Tau. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 phản ánh sự hiệu quả trong lối chơi của đội khách. Trong khi tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Sang hiệp 2, quyền HLV Đinh Hồng Vinh thay đổi gần như toàn bộ đội hình khi tung vào sân 10 gương mặt mới, chỉ giữ lại Tuấn Tài. Đây là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm, đồng thời trao cơ hội cọ xát cho các cầu thủ ít được thi đấu. Phía Nam Định cũng tung vào sân những nội binh như Văn Kiên, Văn Đạt và Văn Vũ, bên cạnh dàn ngoại binh vẫn giữ vai trò chủ chốt.

Tuyển Việt Nam lép vế thể hình trước dàn ngoại binh của Nam Định.

Trong hiệp đấu này, Nam Định tiếp tục tận dụng sự cơ động và khả năng dứt điểm của các ngoại binh để gia tăng cách biệt. Mahmoud Eid nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Kelly Hublin lập cú đúp ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng thành Nam.

Dù chỉ là một trận giao hữu kín, kết quả này cũng mang lại nhiều dữ liệu quý giá cho ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Việc đối đầu với một tập thể vượt trội về thể hình và thể lực như Nam Định giúp các cầu thủ làm quen với áp lực, đồng thời chuẩn bị cho những đối thủ có lối chơi tương tự như Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Với Nam Định, thắng lợi trước tuyển Việt Nam là màn khởi động tích cực cho V.League 2025/26, mùa giải mà họ đặt nhiều tham vọng khi sở hữu dàn ngoại binh chất lượng.

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: znews.vn