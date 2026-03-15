Thanh Hoá có thêm 6 tân binh sau khi FIFA gỡ án phạt

Thanh Hoá đã có một trận đấu rất ngoan cường trước Nam Định. Ảnh: Đức Cường

Đến sáng 15/3, HLV Mai Xuân Hợp xác định với chúng tôi rằng FIFA vẫn chưa gỡ án phạt với CLB Thanh Hoá, dẫu họ đã trả đủ tiền nợ với các ngoại binh. Điều này đã khiến đội bóng xứ Thanh gặp khó khăn rất lớn trong việc chuyển nhượng cho giai đoạn còn lại của mùa giải, khi thời hạn đã kết thúc. Chính vì thế, phía Thanh Hoá đã nhờ VFF can thiệp về vấn đề này với FIFA, sau khi đã trưng bày tất cả những điều khoản chứng minh rằng họ đã thanh toán đầy đủ những khoản nợ với các ngoại binh.

Xuân Son đã bị các cầu thủ Thanh Hoá kei26m toả rất chặt. Ảnh: Đức Cường

Cũng vì án phạt của FIFA, nên ở những trận đấu vừa qua, Thanh Hoá luôn phải chơi trong cảnh thiếu người, dù họ đã chuẩn bị đến 6 tân binh để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Theo đó, ngoài 4 tân binh họ đã lấy về từ sau tết nguyên đán gồm: Nguyễn Hữu Dũng, Lê Văn Hưng, Lê Văn Hoàn và ngoại binh Amar Catic, mới đây lãnh đạo CLB cũng đã bổ sung thêm hậu vệ Trương Thanh Nam và ngoại binh Beli. Vì thế, nếu án phạt được gỡ đội bóng xứ Thanh sẽ có 6 ngoại binh cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Ở vòng 16 vừa qua, Thanh Hoá đã có chuyến làm khách tại sân Thiên Trường của Nam Định. Trước đội chủ nhà mạnh hơn hẳn về nhiều mặt, nhưng Thanh Hoà chỉ có thể tung vào sân 13 cầu thủ. Ở đó, tiền vệ Quốc Phương dẫu cái cổ chân đang đau nhưng phải cố băng để vào sân thay cho Thanh Tùng ở phút 72 do Tùng bị đau nên không thể tiếp tục thi đấu.

NHững trận vừ qua, Thanh Hoá luôn thi đấu trong cảnh thiếu người. Ảnh: Minh Tuấn

Trận đấu ấy, trước sức ép của đội chủ nhà, nhưng thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn trụ đến phút 78, trước khi ngoại binh Akolo có bàn thắng mở tỷ số cho Nam Định. Đây là trận thắng được nhận định là khá may mắn của đội chủ nhà Nam Định, nhưng cũng rất đáng tiếc với đội khách Thanh Hoá. Nói thế, vì ở đấy dẫu được đánh giá yếu hơn, nhưng các cầu thủ xứ Thanh đã chơi phòng ngự phản công rất hay, nên đã ngăn chặn được những miếng đánh của đối thủ. Dẫu vậy, họ đã không thể giữ sạch mành lưới đến phút cuối cùng.

Các cầu thủ Thanh Hoá sẽ cố đến bao giờ. Ảnh: Đức Cường

Nhìn các cầu thủ Thanh Hoá thi đấu trong cảnh neo người như thế, người ta đã tự hỏi xứ Thanh sẽ phải cố đến bao giờ khi quá nhiều sức ép đang đè nặng trên đôi chân của họ. Thực tế, các cầu thủ Thanh Hoá vẫn luôn chơi đến hơn 200% sức lực ở mỗi trận đấu vừa qua, nhưng sức người có hạn và giải đang dần bước vào giai đoạn tăng tốc về đích. Vì vậy, khá nhiều người đang âu lo cho Thanh Hoá khi họ đang tạm xếp thứ 12 tổng sắp với 13 điểm, một khoảng cách quá ngắn ngủi so với hai đội nhóm dưới.

May mắn là sau vòng 16, V.League sẽ tạm nghỉ 2 tuần FIFA Days, qua đó khiến các cầu thủ xứ Thanh có thể kịp hồi phục. Đồng thời cũng mong án phạt của FIFA có thể kịp tháo gỡ trong thời điểm này để đội bóng xứ Thanh có thêm hy vọng cho cuộc đua trụ hạng.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn