Tuyển Việt Nam sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch đấu Malaysia?

Tuyển Việt Nam có thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch đấu Malaysia trong tháng 3/2026.

Tháng 3/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia trên sân nhà ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik 'phục thù' trận thua 0-4 ở lượt đi và duy trì cơ hội đi tiếp ở sân chơi châu lục.

Cũng vào tháng 3, Nguyễn Xuân Son - chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam và ngôi sao của CLB Thép Xanh Nam Định, hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất. Ngoài ra, Hendrio (lấy tên Đỗ Hoàng Hên) gần như chắc chắn sẽ có quốc tịch Việt Nam vào tháng 1/2026, nên sáng cửa được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam dự giải châu Á.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik có thể sẽ trao cơ hội cho 2 cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam, gồm Viktor Lê và Trần Thành Trung. Viktor Lê thực tế đã khoác áo U23 Việt Nam từ tháng 3 vừa qua, còn Trần Thành Trung cũng vừa được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam vòng loại U23 châu Á 2026 sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB Nam Định.

Như vậy, nếu tính cả 3 gương mặt Việt kiều khác gồm Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Cao Pendant Quang Vinh gần như chắc suất ở đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik có thể sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch ở trận quyết đấu Malaysia.

Chiều 31/8, tuyển Việt Nam có buổi tập tiếp theo tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ VFF, chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội vào ngày 4 và 7/9.

Đây là buổi tập đầu tiên sau khi đội hội đủ quân số, bao gồm các cầu thủ của Thể Công -Viettel và Becamex TP.HCM, những người thi đấu muộn tại vòng 3 LPBank V-League 2025/26.

Do HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển quốc gia đã tạm thời được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh trực tiếp điều hành. Đội bóng áo đỏ sẽ có trận đấu tập với Nam Định và Công an Hà Nội trong tháng 9. Trận đấu sẽ không đón khán giả và giới truyền thông.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn