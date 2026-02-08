Tuyển Việt Nam chuẩn bị 'vũ khí mới' quyết chiến Malaysia

Ở vòng loại Asian Cup 2027, "Những chiến binh sao vàng" đã nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Malaysia ở lượt đi hồi tháng 6-2025. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 12 điểm, kém vị trí đầu bảng của chính đối thủ này 3 điểm.

Patrik Lê Giang là cầu thủ gốc nước ngoài mới nhất hoàn tất nhập tịch Việt Nam (Ảnh: VFF)

Một chiến thắng trước "Harimau Malaya" (biệt danh của tuyển Malaysia) ở lượt trận cuối bảng F vào ngày 31-3 là chưa đủ để Việt Nam giành vé đi tiếp. Do hiệu số bàn thắng-bại của Malaysia là +14, vượt xa +6 của "Những chiến binh sao vàng" vì vậy tuyển Việt Nam cần hạ gục Malaysia với cách biệt ít nhất 4 bàn.

Trung vệ Đỗ Phi Long được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn nơi hàng thủ tuyển Việt Nam (Ảnh: CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng)

Trong bối cảnh đó, làn sóng nhập tịch mạnh mẽ của bóng đá nước nhà trở thành "cú hích" chiến lược quan trọng. Trung vệ Gustavo Sant'Ana chính thức trở thành công dân Việt Nam từ cuối năm 2025 với tên Đỗ Phi Long. Sở hữu chiều cao 1,95 m cùng kinh nghiệm dày dạn tại V-League, cầu thủ gốc Brazil được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh phòng ngự và khả năng tranh chấp bóng bổng.

Ở tuyến giữa, tiền vệ Hendrio cũng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, lấy tên Đỗ Hoàng Hên. Từ khi đủ điều kiện thi đấu cho CLB Hà Nội với vai trò cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, Hoàng Hên để lại dấu ấn với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 7 lần ra sân.

Phát biểu sau trận thắng Hải Phòng mới đây, tiền vệ 31 tuổi mong muốn sẽ được triệu tập trong đợt tập trung tháng 3 và đóng góp nhiều bàn thắng cho "Những chiến binh sao vàng".

Ngoài ra, tiền vệ tấn công gốc Brazil Geovane Magno cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để chính thức nhập tịch Việt Nam.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình vừa ghi bàn từ cú sút phạt với khoảng cách hơn 20 m trong trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 13 V-League.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son tiếp tục là niềm hy vọng số một sau màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2024. Tiền đạo này đang cùng CLB Thép Xanh Nam Định "bay cao" với ngôi đầu bảng B ASEAN Club Championship - Shopee Cup.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên mong đợi được cống hiến cho “Những chiến binh sao vàng” (Ảnh: Hanoi Football Club)

Trong khung gỗ, Patrik Lê Giang vừa có quốc tịch Việt Nam theo Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28-1-2026. Trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, thủ môn sinh năm 1992 hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh đầy kịch tính với Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm, qua đó nâng tầm sự chắc chắn ở chốt chặn cuối cùng.

Kênh truyền hình Astro Arena của Malaysia nhận định tuyển Việt Nam sẽ được "nâng tầm" với nhóm cầu thủ nhập tịch mới. Trong khi đó, "Harimau Malaya" vẫn chờ phán quyết từ CAS vào ngày 26-2 về vụ nhập tịch "lậu". Nếu FAM thua kiện, tuyển Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm, còn thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn giành suất đến Ả Rập Saudi đầu năm sau bất chấp kết quả cuộc đối đầu sắp tới.

Tác giả: Hoàng Hiệp

Nguồn tin: Báo Người lao động