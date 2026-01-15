Đội tuyển Việt Nam chung bảng Indonesia tại ASEAN Hyundai Cup 2026

ASEAN Hyundai Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển quốc gia Đông Nam Á. Chín đội tuyển gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam góp mặt trực tiếp tại vòng chung kết, trong khi suất còn lại sẽ được xác định thông qua trận play-off giữa Brunei Darussalam và Timor Leste.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn trực tiếp tham dự buổi lễ.

Việc phân nhóm hạt giống được căn cứ trên thành tích trung bình của hai kỳ giải gần nhất. Theo đó, Việt Nam và Thái Lan – hai đội lần lượt giành chức vô địch và á quân tại ASEAN Cup 2024 – được xếp ở nhóm 1 và không nằm cùng bảng. Nhóm 2 gồm Malaysia và Singapore; nhóm 3 là Philippines và Indonesia; nhóm 4 gồm Campuchia và Myanmar; nhóm 5 gồm Lào và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei Darussalam và Timor Leste.

Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei Darussalam và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup. Ảnh: CAHNFC.

Theo thể thức thi đấu, vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra theo hình thức vòng tròn một lượt, sân nhà – sân khách. Mỗi đội thi đấu bốn trận (hai trận sân nhà, hai trận sân khách) trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 8/8/2026. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi – lượt về, diễn ra từ ngày 15/8 đến 26/8/2026.

Trải qua 15 lần tổ chức, Thái Lan là đội tuyển giàu thành tích nhất với 7 chức vô địch, tiếp theo là Singapore (4 lần), Việt Nam (3 lần) và Malaysia (1 lần). Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch, sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Kết quả bốc thăm. Đồ hoạ: VFF.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân