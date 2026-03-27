Tuyển Việt Nam áp sát Top 100 FIFA

Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh tối 26/3 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn với đội tuyển Việt Nam mà còn đem lại tín hiệu tích cực trên bảng xếp hạng thế giới.

Cụ thể, sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được cộng thêm 2,38 điểm, tiếp tục giữ vị trí 103 thế giới.

Các cầu thủ tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng Bangladesh 3-0 tối 26/3.

Chiến thắng Bangladesh 3-0 giúp tuyển Việt Nam áp sát vị trí thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có 1.216 điểm, chỉ còn kém đội xếp thứ 100 là Tajikistan 8 điểm. Khoảng cách này cho thấy cơ hội chen chân vào Top 100 của đội nhà đang trở nên rõ ràng hơn.

Nếu tiếp tục giành kết quả thuận lợi trước Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo thêm bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Myanmar là đội gây chú ý nhất trong đợt cập nhật lần này. Sau chiến thắng bất ngờ trước Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2027, Myanmar được cộng 12,51 điểm, tăng 4 bậc để vươn lên hạng 159 thế giới.

Trong khi đó, các đội tuyển khác của khu vực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia không thay đổi thứ hạng, do không ra sân ở loạt trận hôm 26/3.

Trên nhóm đầu thế giới, tuyển Pháp có bước tiến quan trọng sau khi thắng giao hữu Brazil 2-1. Họ được cộng 3,96 điểm, qua đó tăng 1 bậc lên vị trí thứ 2 thế giới với 1.873,96 điểm.

Khoảng cách giữa tuyển Pháp và đội dẫn đầu Argentina hiện chỉ còn 4 điểm. Ở chiều ngược lại, Brazil tụt 1 bậc xuống thứ 6.

Tuyển Ý cũng cải thiện vị trí sau chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland ở bán kết play-off World Cup. Đội bóng áo thiên thanh được cộng 5,4 điểm và tăng 1 bậc lên hạng 12 thế giới.

Senegal sau khi bị tước chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 đã tụt 2 bậc xuống hạng 14 thế giới. Dù vậy, “Đại bàng xanh” vẫn là đội tuyển đứng thứ 2 châu Phi, chỉ xếp sau Morocco, đội đang đứng thứ 8 thế giới.

Bảng xếp hạng FIFA được dự báo sẽ còn tiếp tục biến động sau loạt trận ngày 31/3 ở vòng loại Asian Cup, vòng play-off World Cup và các trận giao hữu quốc tế.

Với tuyển Việt Nam, màn so tài cùng tuyển Malaysia lúc 19h ngày 31/3 sẽ là cơ hội lớn để tiếp tục tích lũy điểm số và nuôi hy vọng vào Top 100 thế giới.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn