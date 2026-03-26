Tuyển Việt Nam áp đảo Bangladesh với 3 bàn thắng trong hiệp một tại Hàng Đẫy

Đội tuyển Việt Nam đã có màn thị uy sức mạnh ấn tượng tại sân vận động Hàng Đẫy khi ghi liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới Bangladesh ngay trong hiệp một. Đây là bước chạy đà quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời ghi dấu màn ra mắt của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Khởi đầu bùng nổ và sức ép từ hàng công

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ áo đỏ đã tràn lên tấn công, áp đặt lối chơi hoàn toàn lên đối thủ. Phút thứ 8, từ một tình huống phạt góc do Phạm Tuấn Hải gây áp lực liên tục, hậu vệ Zayyan Ahmed bên phía Bangladesh đã lóng ngóng phản lưới nhà, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Sự hiệu quả từ các tình huống cố định

Tiếp đà hưng phấn, phút 18, Nguyễn Quang Hải thực hiện quả đá phạt chính xác tạo điều kiện để Phạm Xuân Mạnh bật cao đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ môn đối phương không có cơ hội cản phá.

Xuân Mạnh ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ảnh: Hồ Hoàng Hải - Vietnamnet.

Đến phút 38, Nguyễn Hai Long gia tăng cách biệt lên thành 3-0 sau một pha dứt điểm chuẩn xác. Hiệu suất tấn công ấn tượng này không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của các nhân tố mới trong sơ đồ chiến thuật của ông Kim Sang Sik.

Kiểm soát thế trận trước dàn sao Bangladesh

Dù Bangladesh sở hữu tiền vệ Hamza Choudhury – người từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City – nhưng tuyến giữa của Việt Nam với sự góp mặt của Nguyễn Hoàng Đức đã hoàn toàn làm chủ khu vực trung tuyến. Ở hàng phòng ngự, thủ môn Đặng Văn Lâm duy trì sự tập trung cao độ khi từ chối các nỗ lực sút xa bất ngờ của đội khách.

Với lợi thế dẫn trước 3 bàn, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ thực hiện các điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai để tiếp tục thử nghiệm đội hình. Đây là sự chuẩn bị cần thiết cho trận đấu gặp Malaysia vào ngày 31 tháng 3 tới.

Tác giả: Phố Hội

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng