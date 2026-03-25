Trung vệ Đình Trọng nói gì khi trở lại đội tuyển Việt Nam sau hơn 3 năm?

Trong số những gương mặt vừa trở lại ĐQTG tại đợt tập trung tháng 3 này, trung vệ Trần Đình Trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Đình Trọng tái xuất ĐTQG sau hơn 3 năm

Đây là lần đầu tiên anh được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik, đồng thời cũng là lần trở lại ĐTQG sau hơn 3 năm. Lần gần nhất Đình Trọng khoác áo đội tuyển là ở trận giao hữu thắng Singapore 4-0 vào tháng 9.2022.

Sự nghiệp của trung vệ sinh năm 1997 từng bị gián đoạn bởi nhiều chấn thương nghiêm trọng, trong đó có hai lần đứt dây chằng đầu gối cùng các ca phẫu thuật liên quan đến xương và sụn.

Sau quãng thời gian dài nỗ lực điều trị và hồi phục, Đình Trọng đã dần tìm lại sự ổn định kể từ mùa giải 2023/24, qua đó thuyết phục Ban huấn luyện trao cơ hội trở lại đội tuyển.

Chia sẻ với truyền thông trong ngày đầu tiên hội quân, Đình Trọng không giấu được niềm xúc động: “Khi biết tin có tên trong danh sách sơ bộ tôi đã rất vui, đến khi được gọi chính thức thì càng háo hức hơn, vì đã nhiều năm rồi mới trở lại đội tuyển”.

Trung vệ đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội cho biết gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất trong hành trình vượt qua chấn thương và trở lại sân cỏ.

“Sau những chấn thương, gia đình là động lực giúp tôi cố gắng thi đấu tốt hơn để lấy lại phong độ”, anh chia sẻ.

Đình Trọng cùng các đồng đội sẽ có 2 trận đấu trong dịp FIFA Days tháng 3.2026

Đánh giá về sự cạnh tranh ở hàng phòng ngự, Đình Trọng khẳng định: “Những cầu thủ có mặt ở đây đều xứng đáng. Bản thân tôi cần nỗ lực nhiều hơn để cạnh tranh vị trí chính thức”.

Đình Trọng cũng bày tỏ niềm vui khi được hội ngộ các đồng đội, đặc biệt là những người đã gắn bó lâu năm trong màu áo đội tuyển.

Dù đội tuyển Việt Nam đã có giành quyền góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 nhưng Đình Trọng cho biết toàn đội vẫn duy trì tinh thần tập trung cao nhất:

“Dù đội tuyển đã đi tiếp, nhưng tôi và toàn đội vẫn sẽ cố gắng để mang lại kết quả tốt nhất trong các trận đấu tới”, anh nói.

Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn, sự hiện diện của Đình Trọng được kỳ vọng sẽ bổ sung tính điềm tĩnh và gia cố chất thép cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu tại dịp FIFA Days tháng 3.2026.

Tác giả: VĨNH HY

Ảnh: VFF

Nguồn tin: baovanhoa.vn