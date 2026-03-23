Tuyển Việt Nam tăng 5 bậc FIFA, áp sát Top 100 thế giới

Tuyển Việt Nam có sự thăng hạng nhanh chóng trong thời gian ngắn nhờ được cộng điểm trong trận đấu với Malaysia ở lượt trận 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Sau khi LĐBĐ châu Á (AFC) áp dụng án phạt xử thua Malaysia với cùng tỉ số 0-3 vì sử dụng cầu thủ không đúng quy định ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam, đoàn quân HLV Kim Sang-sik cũng sớm giành tấm vé lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ngày 23-3, tuyển Việt Nam hội đủ quân số rèn luyện và thi đấu dịp FIFA Days tháng 3-2026. Trong đợt này, thầy trò ông Kim sẽ có hai trận đấu quốc tế, lần lượt giao hữu Bangladesh và tiếp đón Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nếu giành kết quả khả quan trước hai đội khách này, vị thứ trên bảng xếp hạng FIFA của tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện, sớm trở lại Top 100 thế giới - thành tích mà bóng đá Việt Nam từng đạt được dưới thời HLV Park Hang-seo.

