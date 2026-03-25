Tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa diễn ra ngày 5 và 6-6

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027, điều kiện dự thi: học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các trường hợp khác do Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập chung với thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn và thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT dân tộc nội trú năm học 2026-2027.

Mỗi thí sinh làm 3 bài thi gồm: ngữ văn, toán, tiếng Anh với hình thức thi viết. Thời gian làm bài 120 phút đối với mỗi bài thi môn ngữ văn và môn toán; 60 phút đối với bài thi môn tiếng Anh.

Về tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn: đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THCS. Kết quả rèn luyện, kết quả học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ loại khá trở lên.

Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh 12 lớp 10, số lượng 420 học sinh (35 học sinh/lớp). Cụ thể, chuyên toán, chuyên ngữ văn và chuyên tiếng Anh: mỗi môn chuyên tuyển 2 lớp.

Chuyên vật lý, chuyên hóa học, chuyên sinh học, chuyên tin học, chuyên lịch sử, chuyên địa lý: mỗi môn chuyên tuyển 1 lớp.

Mỗi thí sinh làm 4 bài thi, gồm: 3 bài thi môn chung của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập là ngữ văn, toán và tiếng Anh và 1 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký. Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên nào thì phải làm bài thi dành cho môn chuyên đó.

Tất cả bài thi theo hình thức thi viết. Riêng bài thi chuyên tiếng Anh thi thêm kỹ năng nghe. Bài thi chuyên môn tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy tính.

Thời gian làm bài đối với các môn chung: 120 phút đối với mỗi bài thi môn ngữ văn, môn toán và 60 phút đối với bài thi môn tiếng Anh; đối với các môn chuyên: 150 phút.

Đối với tuyển sinh lớp 10 trường THPT tư thục: về phương thức tuyển sinh thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Các trường THPT tư thục phải xây dựng kế hoạch tuyển sinh ngay sau khi được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-7-2026.

Đối với tuyển sinh lớp 10, học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2026-2027.

Điều kiện dự tuyển là học sinh tốt nghiệp THCS, không giới hạn độ tuổi, có nguyện vọng học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, có đủ hồ sơ hợp lệ. Phương thức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-7-2026.

