Tuyển sinh năm 2026, nhiều trường Đại học mở ngành mới

Ngành mới theo nhu cầu thị trường

Trước yêu cầu nhân lực cao ở một số ngành như trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, loạt trường mở những ngành mới để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay.

Trong đó Đại học Kinh tế TP.HCM mở mới 8 ngành và chương trình đào tạo nổi bật với những ngành liên quan đến đô thị thông minh như Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh, Sản xuất thông minh, quản trị vận hành và di chuyển thông minh. Ngoài ra còn một số ngành theo hướng quốc tế như Luật, Luật Thương mại quốc tế, Kinh tế chính trị quốc tế, Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA, chương trình Cử nhân tài năng - Công nghệ.

Thí sinh tìm hiểu ngành trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2026 có thêm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông gồm 2 chuyên ngành là Xây dựng cầu đường và Kỹ thuật công trình đường sắt.

Tại Trường Đại học Mở TP.HCM, năm 2026, nhà trường mở thêm các ngành mới đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay như Toán ứng dụng, công nghệ giáo dục. TS Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mở TP.HCM cho biết:

"Ngành Toán ứng dụng có nhu cầu nhân lực cao, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế tính toán, xử lý dữ liệu. Hiện nay, không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới, đây là một trong những ngành đang có nhu cầu tuyển dụng lớn", TS Lê Xuân Trường nói.

Ngoài ra, trường còn mở một số ngành như Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế đầu tư. Đối với chương trình tiên tiến, mở thêm các ngành như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý.

Ngành học kết hợp yếu tố công nghệ

Cùng với đó, nhiều ngành học mới năm nay được xây dựng kết hợp liên ngành, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.

Trong đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh 3 ngành và chuyên ngành mới gồm Kinh tế số, Kế toán và phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ. Chuyên ngành Luật và công nghệ xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức pháp lý với công nghệ và quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2026 cũng mở thêm 4 ngành mới là Kinh tế chính trị, kiểm toán, quản lý kinh tế và trí tuệ nhân tạo.

"Trí tuệ nhân tạo là một trong những ngành hiện đang có nhu cầu nhân lực cao. Qua khảo sát nhu cầu từ các doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng, nhà trường quyết định mở ngành này vào năm 2026", Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách truyền thông và quan hệ doanh nghiệp cho biết.

Năm 2026, trường cũng thay đổi với tổ hợp xét tuyển với 4 tổ hợp gồm A01, D01, C01 và C02.

Trường ĐH Luật TP.HCM năm nay mở 4 ngành ngoài lĩnh vực đào tạo pháp luật gồm Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Tương tự, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM năm nay chương trình chuẩn cũng mở mới 4 ngành gồm: Công nghệ thông tin trong đó chú trọng an ninh mạng hỗ trợ trong hoạt động kinh tế kinh doanh, ngành công nghệ bảo hiểm (gia tăng hoạt động công nghệ trong bảo hiểm), ngôn ngữ Trung Quốc chú trọng ngôn ngữ trong thương mại và quản trị khách sạn.

Đối với ngành quản trị khách sạn, bà Ngô Thị Xuân Phó trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông của trường cho biết, đây là một trong những ngành mới, và dự kiến có thêm cơ sở ở phường Vũng Tàu, phục vụ cho việc thực hành trực tiếp lĩnh vực này.

Tác giả: Vũ Hường

Nguồn tin: vov.vn