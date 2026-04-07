Tuyển Malaysia nhập tịch cựu sao Arsenal?

Truyền thông Malaysia đang đặc biệt quan tâm đến khả năng Josh Robinson gia nhập tuyển Malaysia sau khi đội bóng này thất bại trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trận thua 1-3 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) đã phơi bày nhiều hạn chế về lực lượng và chất lượng chuyên môn của đội bóng này dù họ sở hữu không ít cầu thủ nhập tịch.

Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm những cầu thủ mang dòng máu lai như Robinson được xem là phương án thiết thực. Hậu vệ 22 tuổi từng trưởng thành từ học viện của Arsenal và được đánh giá cao về tài năng và bản lĩnh thi đấu.

Trước đây, Josh Robinson từng tiết lộ mẹ mình mang hai dòng máu Malaysia và Anh, giúp mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển nếu hoàn tất thủ tục nhập tịch trong thời gian tới.

Sau khi rời Arsenal, Robinson gia nhập Wigan Athletic nhưng không gắn bó lâu dài. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Kidderminster Harriers theo hợp đồng ngắn hạn.

Thất bại trước Việt Nam, cùng với việc bị trừ điểm vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ đã Malaysia vào tình thế khó khăn, buộc đội bóng này phải thay đổi để trở lại mạnh mẽ hơn ở AFF Cup 2026.

Các tin đồn về việc tuyển Malaysia tiếp tục nhập tịch thêm cầu thủ đang lan rộng trên mạng xã hội, khiến dư luận đặt câu hỏi về định hướng phát triển. Báo New Straits Times cho rằng, thay vì xử lý vấn đề từ gốc, bóng đá Malaysia vẫn đang tìm cách “nhập khẩu” lời giải.

Quan điểm này nhấn mạnh việc quá phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch không thể mang lại sự phát triển bền vững cho bóng đá Malaysia. Thậm chí, bài viết trên tờ Straits Times còn đặt vấn đề rằng điều cần thay đổi không chỉ nằm ở lực lượng cầu thủ mà còn ở bộ máy quản lý, với yêu cầu cải tổ toàn diện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Tác giả: Tuấn Tú

