HLV Úc muốn đưa tuyển Malaysia dự World Cup

HLV Peter Cklamovski muốn cùng bóng đá Malaysia dự World Cup.

Đội tuyển Malaysia sẽ có trận làm khách trước tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3 tới trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Thực tế, đây chỉ là trận đấu mang ý nghĩa thủ tục với cả hai đội, bởi tuyển Việt Nam sớm đã có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 trong khi tuyển Malaysia cũng đã chính thức bị loại sau án phạt của AFC.

Trả lời câu hỏi liệu đây có thể là trận cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng tuyển Malaysia, HLV Peter Cklamovski nói thẳng: “Tôi có thể nói rằng tôi đã yêu đất nước này, yêu tuyển Malaya.

12 tháng trước, tôi từng nói về tầm nhìn dài hạn đưa tuyển Malaysia tới World Cup, và điều đó không thay đổi. Công việc này luôn đi kèm với những đồn đoán. Tôi đã quen với điều đó. Nhưng tôi vẫn tin giấc mơ World Cup là có thể đạt được”.

Án phạt của AFC và FIFA về việc xử thua các trận đấu do sử dụng cầu thủ không hợp lệ đã giáng đòn mạnh vào tham vọng của Malaysia, khiến họ sớm dừng bước VCK Asian Cup 2027.

“Mục tiêu ngắn hạn là dự VCK Asian Cup đã bị tước bỏ hoàn toàn bởi những yếu tố ngoài chuyên môn, ngoài tầm kiểm soát. Đó là nỗi đau, sự thất vọng và cả bức xúc”, HLV Cklamovski thừa nhận.

“Tuy nhiên điều đó không làm thay đổi giấc mơ World Cup. Để đạt được điều đó, bóng đá Malaysia cần phát triển, đoàn kết và cải thiện trên mọi phương diện”, HLV Cklamovski nói thêm.

Đội tuyển Malaysia đang tập huấn tại Bangkok (Thái Lan) và dự kiến tới Hà Nội ngày 27/3 để chuẩn bị cho trận làm khách của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Về phía đội tuyển Việt Nam, đoàn quân áo đỏ đã hội quân từ ngày 21/3 và đã có đầy đủ lực lượng để bước vào rèn quân. Ngoài Xuân Son, Hoàng Hên có lần đầu lên tuyển trong khi cặp Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng cũng đá trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường và được tường thuật trực tiếp trên một số kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

Tác giả: Phú Quý

