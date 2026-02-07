Tướng Nga bị ám sát ngay giữa Matxcơva

Trung tướng Vladimir Alekseyev - Ảnh: UNN

Theo Ủy ban Điều tra Nga, một đối tượng chưa xác định đã nổ súng nhiều phát vào Trung tướng Vladimir Alekseyev, trước khi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhà chức trách xác nhận nạn nhân đã được nhập viện, song không công bố thêm thông tin về tình trạng sức khỏe hay nghi phạm.

Các hãng truyền thông Nga và nhiều kênh Telegram sau đó dẫn nguồn chính thức từ giới chức trách xác nhận đây là một vụ ám sát bất thành có chủ đích.

Ông Alekseyev mang quân hàm trung tướng và hiện giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục thuộc Bộ Tổng tham mưu tại Bộ Quốc phòng Nga, một vị trí then chốt trong bộ máy chỉ huy quân sự.

Theo tiểu sử công khai, ông là sĩ quan quân đội chuyên nghiệp, từng giữ nhiều vai trò quan trọng trong các chiến dịch và hoạt động an ninh của Nga.

Ông Alekseyev từng chỉ đạo các hoạt động tình báo trong chiến dịch can thiệp quân sự của Nga tại Syria nhằm hậu thuẫn chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, người sau đó đã bị lật đổ.

Đáng chú ý, trong vụ binh biến bất thành của tập đoàn lính đánh thuê Wagner hồi tháng 6-2023, ông Alekseyev là một trong những quan chức quân sự cấp cao được cử đi đàm phán trực tiếp với thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin, cho thấy vai trò nhạy cảm và tầm ảnh hưởng của ông trong hệ thống an ninh Nga.

Vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh nhiều sĩ quan quân đội cấp cao của Nga đã bị ám sát hoặc thiệt mạng kể từ khi Matxcơva phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2-2022.

Trong một số vụ việc trước đó, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các cuộc tấn công, trong khi Kiev chỉ nhận trách nhiệm đối với một số vụ.

Gần đây nhất, một tòa án Nga đã tuyên án tù chung thân đối với một người đàn ông Uzbekistan vì vụ đánh bom giết chết tướng Igor Kirillov - Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga, xảy ra tại Matxcơva năm 2024. Vụ việc này được Ukraine tuyên bố là do họ tổ chức.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn