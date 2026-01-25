Tất cả phòng thi tuyển dụng giáo viên tại Nghệ An đều lắp camera giám sát

Ban tổ chức kỳ tuyển dụng giáo viên tỉnh Nghệ An kiểm tra phòng điều hành, kết nối camera tại tất cả các phòng thi. Ảnh: Hồ Lài



Sáng ngày 25/1, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập đợt 1, năm học 2025-2026.

Dự lễ khai mạc có ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện công an tỉnh, các sở ban ngành liên quan và 100 cán bộ giám thị.

Có 3.260 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập tỉnh Nghệ An năm học 2025 - 2026.

Tại kỳ tuyển dụng lần này, ngành GDĐT được UBND tỉnh giao 791 chỉ tiêu. Hội đồng tuyển dụng đã tiếp nhận gần 3700 phiếu, hồ sơ dự tuyển. Trong đó có 30 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển thu hút và 2 thí sinh là đối tượng giáo viên mầm non đang hợp đồng theo diện Thông tư 06 và 09 đã thực hiện tuyển dụng. Còn lại có 3.260 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.

Đây là lần đầu tiên Sở GD&ĐT Nghệ An được giao quyền tuyển dụng giáo viên cấp mầm non, tiểu học, THCS công lập, trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu và giám thị tham gia buổi khai mạc. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, với số lượng thí sinh dự thi lớn, để đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời tuyển dụng giáo viên dạy học tại các cơ sở giáo dục, các bước tổ chức kỳ tuyển dụng được thực hiện độc lập. Trong đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, khâu ra đề thi và chấm thi Sở GD&ĐT đã mời các trường đại học tại Hà Nội thực hiện. Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ tổ chức khâu coi thi và làm phách.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu khai mạc kỳ tuyển dụng giáo viên. Ảnh: Hồ Lài

Với tính chất quan trọng đặc biệt của kỳ tuyển dụng viên chức Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các thành viên Ban coi thi và các tổ giúp việc phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nội quy, quy chế được ban hành theo Thông tư 001/2025 – TT-BNV của Bộ Nội vụ để thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quá trình coi thi, giám thị cần tạo tâm lý thoải mái để thí sinh thực hiện đúng nội quy, quy chế, bình tĩnh, tự tin, vận dụng hiệu quả kiến thức, năng lực và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, học tập đạt được kết quả cao nhất.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc kỳ thi. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu chỉ đạo, ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, mặc dù kỳ tuyển dụng do tỉnh thực hiện, nhưng về bản chất, đây là kỳ thi tầm quốc gia. Mục đích nhằm tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

Hiện nay, khâu ra đề mời đơn vị ngoài là các trường đại học tại Hà Nội thực hiện. Khâu chấm thi cũng mời giám khảo ngoài độc lập. Tỉnh Nghệ An giao trách nhiệm cho Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức coi thi minh bạch, khách quan, nghiêm túc, đúng quy định. Đại diện lãnh đạo tỉnh đề nghị các thành viên ban coi thi, giám thị phát huy tinh thần trách nhiệm. Qua đó để lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm tâm huyết, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, cũng như tạo niềm tin cho nhân dân.

Thí sinh xem số báo danh, danh sách phòng thi. Ảnh: Hồ Lài

Kỳ thi vòng 2 sẽ được tổ chức theo hình thức tự luận, các thí sinh dự thi tại Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh, Nghệ An). Hội đồng coi thi đã chuẩn bị 43 phòng thi, trong đó 41 phòng thi chính thức, 2 phòng dự phòng. Tất cả phòng thi đều có lắp camera giám sát 24/24 trong các ngày thi, kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành. Tại trung tâm điều hành luôn có ít nhất 3 cán bộ của các cơ quan: Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, và phòng ban liên quan khác trực kiểm tra, theo dõi.

Lịch thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 1, năm học 2025 - 2026: Chiều 25/1/2026 thi tuyển các vị trí: giáo viên mầm non; giáo viên Tiếng Anh tiểu học; giáo viên Tiếng Anh THCS. Thời gian làm bài 180 phút, từ 13h00 đến 17h30p. Sáng 26/1/2026 thi tuyển các vị trí: giáo viên văn hóa tiểu học; giáo viên Tin học, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc tiểu học, THCS. Thời gian làm bài 180 phút từ 7h00 đến 11h30p. Chiều 26/1 thi tuyển các vị trí: giáo viên Toán, Khoa học tự nhiên (Lí, Hóa, Sinh), Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân, Công nghệ THCS và các vị trí nhân viên các cấp học. Thời gian làm bài 180 phút, từ 13h00 đến 17h30p.

Tác giả: Hồ Lài



Nguồn tin: giaoducthoidai.vn