Nghệ An: Xử phạt tàu cá do mất kết nối thiết bị giám sát hành trình

Quang cảnh hội nghị.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 2.635 tàu cá đang hoạt động khai thác hải sản trên biển; trong đó có 1.214 tàu từ 6m đến dưới 12m; 372 tàu từ 12m đến dưới 15m; 798 tàu từ 15m đến dưới 24m; 251 tàu từ 24m trở lên.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, điện chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện.

Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập 2 tổ xử lý tàu cá, tăng cường 48 cán bộ, chiến sĩ cho 4 đơn vị tuyến biển; phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tổ chức 16 đợt tuần tra, kiểm soát với 238 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An kiểm tra kiểm soát tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển.

Từ ngày 25/1/2024 đến tháng 1/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp nhận thông báo 813 tàu với 10.339 lượt tàu cá mất kết nối VMS trên biển.

Kết quả, các đơn vị đã xử lý 798 tàu/10.212 lượt; ra quyết định xử phạt 271 phương tiện, với tổng số tiền gần 9,9 tỷ đồng. Công tác điều tra, xác minh, xử lý vi phạm ngày càng chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, giảm tình trạng tàu cá mất kết nối và vượt ranh giới khai thác.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Quèn, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An kiểm tra giám sát phương tiện xuất, nhập lạch bằng phần mềm quản lý tàu cá.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc như: còn có sự khác biệt quan điểm giữa các đoàn rà soát. Một số trường hợp nhà mạng chưa xác định rõ nguyên nhân mất kết nối...

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sớm ban hành quyết định mới thay thế quy định hiện hành; chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị giám sát tàu cá phối hợp chặt chẽ với nhà mạng để rà soát, làm rõ nguyên nhân mất kết nối để khắc phục sự cố.

Tác giả: TRUNG HIẾU - LÊ THẠCH

Nguồn tin: nhandan.vn