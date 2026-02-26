Thái Lan ấn định ngày trả tự do cho ông Thaksin

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hiện đang bị giam giữ tại trại giam Klong Prem - Ảnh: THE NATION

Theo báo The Nation, trước đó ông Thaksin (76 tuổi) trở về Thái Lan vào tháng 8-2023 sau hơn 15 năm sống lưu vong. Ông bị kết án tổng cộng tám năm tù, sau đó được giảm xuống còn một năm nhờ ân xá hoàng gia.

Ông Thaksin bắt đầu chấp hành án từ ngày 9-9-2025.

Ngày 25-2, ông Yutthana Nakruangsri, Phó tổng cục trưởng kiêm người phát ngôn của Cục Cải huấn Thái Lan, đã xác nhận mốc thời gian đủ điều kiện tạm tha của ông Thaksin.

Theo ông Yutthana, hiện trại giam Klong Prem vẫn chưa hoàn tất danh sách các phạm nhân đủ điều kiện tạm tha, do Cục Cải huấn yêu cầu danh sách phải được trình trước từ 1 - 2 tháng.

Ông Thaksin đáp ứng điều kiện theo quy định khi đã chấp hành ít nhất 2/3 thời hạn án phạt.

Dù ngày phóng thích rơi vào thứ Bảy, tức ngày 9-5, các cơ quan chức năng vẫn có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho phạm nhân.

Quy trình trả tự do dự kiến bắt đầu từ sáng sớm, khoảng 7-8h. Sau đó, ông Thaksin sẽ được đưa tới địa điểm do người bảo lãnh chỉ định để tiếp tục chịu sự giám sát theo diện tạm tha.

Ông Yutthana cho biết thêm, do thời hạn án phạt tương đối ngắn, ông Thaksin sẽ không phải đeo vòng giám sát điện tử (EM).

Tuy nhiên ông vẫn phải trình diện cơ quan quản lý tạm tha theo lịch quy định. Khi hoàn tất toàn bộ bản án, ông sẽ được trại giam cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn