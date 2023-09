Từ vụ cháy chung cư mini: Phạm tội “vi phạm quy định về PCCC” bị xử lý thế nào?

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà (dạng chung cư mini) ở ngõ 29, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Công an TP.Hà Nội cho biết: Ngày 13/9/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy) về tội "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can Minh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội phê chuẩn.

Theo Công an TP.Hà Nội, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong). Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm vụ án theo quy định của pháp luật.

Từ vụ án trên, nhiều độc giả thắc mắc, người phạm tội “vi phạm quy định về PCCC” bị xử lý thế nào?

Trả lời thắc mắc trên, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) cho biết: Theo Điều 313, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về tội "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" quy định, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm với người vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

"Khung hình phạt cao nhất ở tội danh này là phạt tù 7 năm đến 12 năm (khoản 3, Điều 313) nếu người phạm tội thuộc các trường hợp: Làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm" - luật sư Tuấn Anh cho biết.

Đánh giá về vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch cho rằng, đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả thương tâm. Vì vậy, cơ quan chức năng cần điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng liên quan.

