Rà soát chung cư mini toàn quốc sau vụ cháy 56 người chết

UBND TP.HCM chỉ đạo tổng rà soát công tác an toàn phòng cháy chữa cháy các cơ sở nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn. Nếu có vi phạm, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm. Chỉ đạo trên được nêu từ văn bản khẩn UBND TP.HCM vừa ban hành nhằm triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. UBND TP yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn phù hợp với tình hình mới hiện nay. Giao các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, phân loại, đánh giá công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini trên địa bàn. Chủ động phát hiện các vấn đề tồn tại, các vi phạm để kịp thời hướng dẫn thực hiện ngay các biện pháp khắc phục. Nếu có trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy thì kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, hoàn thành trước 30-10-2023. Ngoài ra, UBND các quận huyện cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về biện pháp, giải pháp xử lý, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Hướng dẫn, đề nghị các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, lắp đặt thiết bị báo cháy, chuông báo cháy, phương tiện chữa cháy, thoát nạn và chuẩn bị các phương án xử lý khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP và bị xử lý theo quy định pháp luật nếu để các công trình xây dựng không đúng quy định, chưa được cấp phép xây dựng, chưa được thẩm duyệt - chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ. CẨM NƯƠNG Khởi tố bị can vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng Tối cùng ngày, Công an Hà Nội thông tin có 56 người tử vong, 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Trong số những người thiệt mạng có 39 nạn nhân đã được xác định danh tính. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Ông Minh là chủ của chung cư mini bị cháy gây ra hậu quả vô cùng đau lòng, số người chết trong một vụ cháy lớn nhất tại Hà Nội từ trước tới nay.