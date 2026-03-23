Đường dây mua bán ma túy hoạt động thời gian dài nhờ được "bảo kê"

Hàng chục người tham gia vào đường dây mua bán ma túy trái phép

Ngày 23/3, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với đường dây mua bán ma túy quy mô lớn hoạt động tại nhiều quận, huyện, có sự tiếp tay của một số cán bộ.

Trước đó, vào ngày 2/1/2024, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực quận 1 (cũ), Tp.HCM. Tang vật thu giữ chủ yếu là heroin được chia nhỏ trong các ống nhựa.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận mua ma túy tại khu vực hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 cũ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Ngọc Hải đang tàng trữ heroin và methamphetamine để bán. Từ đây, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhiều địa điểm, thu giữ thêm hàng chục gam ma túy cùng các dụng cụ phân chia, sử dụng

Đường dây ma bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Ngụy Kim Long và Thạch Phương Thu cầm đầu.

Kết quả điều tra xác định năm 2023, Ngụy Kim Long làm việc tại Campuchia quen người tên Long (không rõ lai lịch) là người Việt Nam sống tại Campuchia. Long giới thiệu có nguồn ma túy tại Việt Nam và sử dụng tài khoản Telegram tên "Warh" kết bạn với tài khoản Telegram tên "LauXanh" của Kim Long, để liên lạc mua bán ma tuý.

Sau khi về Việt Nam, Kim Long biết Thạch Phương Thu hoạt động mua bán ma tuý, nên đã thỏa thuận cung cấp ma túy cho Thu bán, Thu đồng ý. Sau đó, Kim Long đặt mua ma túy của Long nhiều lần.

Quá trình hoạt động mua bán ma túy, từ tháng 11/2023 Kim Long thuê Phạm Ngọc Tuấn đi giao ma túy cho người mua. Long đã 10 lần đi giao ma túy theo chỉ đạo của Kim Long cho đến khi bị bắt.

Thạch Phương Thu bắt đầu hoạt động mua bán ma túy tại khu vực hẻm số 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu), Tp.HCM từ đầu năm 2023.

Nguồn ma túy Thu mua của Ngụy Kim Long, sau đó Kim Long trực tiếp đi giao hoặc chỉ đạo Phạm Ngọc Tuấn giao ma túy cho Thu hoặc Thu nhờ Thạch Phương Yến Nhi nhận ma túy tại địa chỉ số 322/12/8/9 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu), Tp.HCM.

Số ma túy mua từ Kim Long, bị cáo Thu đưa ma túy về phòng ở tại nhà số 322/1289 đường Nguyễn Tất Thành Phường 13, phường Xóm Chiếu, Tp.HCM, bỏ vào các đoạn ống hút bằng nhựa, hàn kín 2 đầu, giao cho Nguyễn Ngọc Hải (là cháu của Thu), Lê Tấn Quốc (anh rễ của Thu), Văn Thị Thùy Linh (sống chung như vợ chồng với Thạch Sanh, là em ruột của Thu) và Thạch Phương Yến Nhi (con gái của Thạch Sanh) bản cho người mua tại khu vực hẻm số 322 đường Nguyễn Tất Thành,.

Quá trình hoạt động mua bán ma túy, Thạch Phương Thu còn thuê Phan Văn Mười làm nhiệm vụ cảnh giới tại khu vực hẻm số 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, nếu có lực lượng chức năng đến kiểm tra, thì thông báo cho Thu biết để tránh bị phát hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Mười được Thu cho tiền tiêu xài và ma túy để sử dụng.

Đưa hối lộ hàng trăm triệu đồng để được "bảo kê"

Đầu năm 2023, Thạch Phương Thu bắt đầu hoạt động mua ma túy, Thu chỉ đạo Lê Tấn Quốc, Văn Thị Thủy Linh, Nguyễn Ngọc Hải, Thạch Phương Yến Nhi chia ca, bán ma túy liên tục cho người mua từ 3h sáng đến 23h hàng ngày tại khu vực hẻm số 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Trong thời gian hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Minh Trường (nguyên là Trưởng Công an phường 13, quận 4, Tp.HCM) và Phạm Quang Trung (nguyên là Cảnh sát khu vực phụ trách khu phố) đã nhiều lần yêu cầu Thu đến trụ sở Công an phường 13, quận 4 để răn đe, giáo dục và yêu cầu Thu chấm dứt hoạt động mua bán túy, nếu không sẽ bắt xử lý.

Từ đó, Thu đã chủ động đặt vấn đề đưa tiền hàng tháng cho Trường và Trung, để tiếp tục mua bán ma túy, Trưởng và Trung đồng ý.

Để được "bảo kê" hoạt động mua bán ma túy, Thạch Phương Thu đã đưa hối lộ cho nhiều cán bộ.

Từ tháng 1/2023 cho đến khi bị bắt ngày 2/01/2024, định kỳ vào các ngày cuối tháng, Thạch Phương Thu đưa cho Phan Văn Mười 20 triệu đồng đưa cho Trung. Sau khi nhận tiền, Trung giữ lại 5 triệu đồng, còn lại Trung chia cho nhiều cán bộ khác.

Tính đến khi bị phát hiện, Phạm Quang Trung đã nhận 220 triệu đồng của Thạch Phương Thu, thông qua Phan Văn Mười đưa. Trong đó, Trung hưởng lợi 60 triệu đồng, phần tiền còn lại Trung đã đưa cho các cá nhân gồm Trương Anh Tuấn 40 triệu đồng; Nguyễn Tấn Lộc và Phan Thanh Trí mỗi người 36 triệu đồng; Phạm Minh Hiệu, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Hoàng Tuấn, Phan Văn Hòa mỗi người 12 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, Ngụy Kim Long phải chịu trách nhiệm mua bán đối với 150 gam heroin và 100 gam Methamphetamine; 31,40 gam Methamphetamine và 12,5727 gam Methamphetamine thu giữ khi khám xét tại chỗ ở của Phạm Ngọc Tuấn là người phụ giúp Kim Long đi giao ma túy cho người mua.

Thạch Phương Thu, Nguyễn Ngọc Hải, Văn Thị Thuỳ Linh, Thạch Phương Yến Nhi, Lê Tấn Quốc phải chịu trách nhiệm mua bán đối với 150 gam heroin và 100 gam Methamphetamine mua của Ngụy Kim Long, cất giấu để bán, bị thu giữ.

Ngoài ra, Thạch Phương Thu còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ, do đã nhiều lần đưa hối lộ cho các cán bộ nguyên là cán bộ Công an phường 13, quận 4 (cũ), với tổng số tiền 220 triệu đồng.

Phan Văn Mười và Hồng Thị Tuyết Lan, phải chịu trách nhiệm mua bán trái đối với hành vi phụ giúp, tạo điều kiện để Thạch Phương Thu, Nguyễn Ngọc Hải, Văn Thị Thùy Linh, Lê Tấn Quốc, Thạch Phương Yến Nhi

Ngoài ra, Phan Văn Mười còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ, do đã nhiều lần đưa hối lộ cho các cán bộ nguyên là cán bộ Công an phường 13, quận 4 (cũ).

Phạm Quang Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Nhận hối lộ, vì đã nhiều lần nhận tiền của Thu, với tổng số tiền 220 triệu đồng.

Nguyễn Văn Long, Trương Anh Tuấn, Trần Minh Hùng, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Tấn Lộc, Phan Văn Hòa và Nguyễn Ngọc Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khí thi hành công vụ.

Ngoài ra, hàng chục bị cáo khác phải chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi đưa hối lộ, mua bán ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ để sớm được tự do, làm lại cuộc đời.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động quản lý độc quyền của Nhà nước về ma túy nên cần tuyên mức án nghiêm khác, đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Thạch Phương Thu (SN 1969) 24 năm tù và Phan Văn Mười (SN 1960, cùng ngụ quận 4 cũ) 18 năm tù về 2 tội Mua bán trái phép chất ma túy và Đưa hối lộ.

Tuyên phạt bị cáo Nguỵ Kim Long (SN 1991, ngụ quận 1 cũ, Tp.HCM) 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. 19 bị cáo đồng phạm khác bị tuyên từ 2 - 22 năm tù về các tội Mua bán; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Minh Trường (SN 1970, cựu Trưởng Công an phường 13, quận 4 cũ) 3 năm tù cùng 6 cựu phó công an phường, cảnh sát khu vực, bảo vệ khu phố và cán bộ phòng chống tội phạm bị tuyên từ 3-5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng Phạm Quang Trung (SN 1992, cựu cảnh sát khu vực) bị phạt 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn