Từ chuyện cầu thủ trẻ Đình Bắc bị CLB Quảng Nam kỷ luật: Lời cảnh tỉnh cho các sao trẻ!

Việc sao trẻ Nguyễn Đình Bắc vắng mặt trong trận đấu với Bình Dương trên sân Gò Đậu ở vòng 9 V.League khiến nhiều người ngạc nhiên, nên sau trận đấu đã có nhiều câu hỏi về việc vắng mặt này gửi đến HLV trưởng của đội Quảng Nam trong phòng họp báo. HLV Văn Sỹ Sơn đã cho biết, Đình Bắc dính chấn thương trong một buổi tập trước trận đấu, nên khả năng phải nghỉ khoảng 2-3 vòng. Tuy nhiên, đấy là HLV Văn Sỹ Sơn đã nói tránh đi cho cầu thủ trẻ này, vì thực tế Bắc đang bị CLB Quảng Nam kỷ luật nội bộ.

Sau Tết nguyên đán, đội Quảng Nam đã quay lại tập luyện từ ngày mùng 3, nhưng Đình Bắc đến mùng 4 mới có mặt. Lý do anh đưa ra là do ngủ quên nên trễ chuyến bay. Đây là lần thứ 4 cầu thủ này vi phạm kỷ luật của đội bóng, do đó HLV Văn Sỹ Sơn buộc phải kỷ luật với cầu thủ này để giữ nghiêm kỷ cương của đội bóng, dẫu việc ấy sẽ ảnh hưởng không ít đến CLB Quảng Nam ở những trận đấu sắp tới tại V.League.

Đình Bắc không được đăng ký thi đấu vì án kỷ luật - Ảnh: Phi Hải

Thời gian qua, Đình Bắc thi đấu khá tốt ở đội tuyển Việt Nam và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các chuyên gia lẫn giới truyền thông. Vì thế cầu thủ trẻ này đã có những biểu hiện ngôi sao khi về thi đấu ở CLB Quảng Nam. “Đây là điều khiến tôi rất lo lắng vì bóng đá là một môn tập thể và tất cả cần phải tôn trọng những quy định của đội bóng, dù đó là ai. Đằng này Đình Bắc chỉ mới là cầu thủ trẻ, nhưng đã có thái độ của căn bệnh ngôi sao sau vài trận đấu ấn tượng là không chấp nhận được”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Chưa kể, nhà cầm quân của CLB Quảng Nam cũng đề nghị giới truyền thông hãy cân nhắc khi dùng những lời lẽ trên mây để tung hô các cầu thủ, vì như thế chỉ làm hại bản thân họ và bóng đá Việt Nam. “Các cầu thủ trẻ vẫn còn khá non kinh nghiệm và bản thân cũng chưa ý thức được trước những lời tung hô có cánh. Vì thế, khi chúng ta khen ngợi quá dễ khiến họ bị ảo tưởng về bản thân, qua đó dẫn đến những biểu hiện lầm lạc. Vì thế, có khen thì cũng nên cân nhắc ở mức độ vừa phải”, HLV Sỹ Sơn bày tỏ.

Vừa qua, không ít cầu thủ trẻ có những biểu hiện ngôi sao sau những lời tung hô có cánh từ giới truyền thông và đã nhận sự trừng phạt từ các HLV. HLV Hoàng Anh Tuấn từng phạt nội bộ đối với Nguyễn Văn Trường do hành xử không đúng mực tại vòng chung kết U23 Đông Nam Á trên đất Thái Lan. Một thời gian dài sau đó, Văn Trường không được tập trung tại U23 và ĐTQG Việt Nam, cho đến trước vòng chung kết Asian Cup 2023. Mới đây là trường hợp của Đinh Xuân Tiến, tài năng trẻ của Sông Lam Nghệ An cũng mới chỉ được phép trở lại thi đấu sau một thời gian bị ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ phạt thẳng tay do vi phạm kỷ luật nội bộ.

Đình Bắc trong một trận đấu của Quảng Nam - Ảnh: Phi Hải

Sau khi báo chí lên tiếng về việc Đình Bắc bị kỷ luật nội bộ, cầu thủ này đã có động thái xin lỗi HLV trưởng, ban huấn luyện và đội bóng Quảng Nam trên facebook cá nhân. Điều này tiếp tục dậy lên những ý kiến trái chiều, bởi nó không cho thấy hành động hối lỗi và thành tâm phục thiện của cầu thủ này. Bên cạnh đó, Đình Bắc tiếp tục nhận được những lời ve vuốt trong những bình luận ở dòng xin lỗi ấy, khiến dư luận càng đâm lo Bắc sẽ tiếp tục ảo tưởng về bản thân.

Có câu “bé không vin, lớn gãy cành”, nên việc các cầu thủ trẻ có dấu hiệu bệnh sao cần được sự bảo ban và uốn nắn từ ban huấn luyện, thậm chí là những kỷ luật mạnh tay mang tính giáo dục, nhằm giúp họ không lạc bước trong tương lai.

Tác giả: ĐỖ TUẤN

Nguồn tin: bongdaplus.vn