Bị từ chối tình cảm, nam thanh niên siết cổ cô gái giữa phố

Vụ việc xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào tối 4/1 và cảnh sát đã lập biên bản vụ việc.

Trong clip, một cô gái trẻ được nhìn thấy nằm trên đường và đang vật lộn để thoát khỏi sự kìm kẹp của một thanh niên, người liên tục siết cổ cô bằng một chiếc khăn choàng.

Chứng kiến sự việc, một đám đông đã lao tới, cố gắng tách hai người ra. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn không buông tay. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, mọi người đã đẩy được anh ta ra khỏi người cô gái.

Cô gái bị nam thanh niên siết cổ giữa phố.

Theo báo cáo, thanh niên này bị cáo buộc cố ý giết cô gái trẻ vì cô đã từ chối lời tán tỉnh của anh ta.

Được biết, nạn nhân là sinh viên của một trường đại học y tư thục, đang đi từ nhà đến Gajraula bằng xe tay ga thì bị nam thanh niên chặn lại. Sau đó thanh niên này cố gắng tán tỉnh cô. Khi bị từ chối, anh ta đã tấn công cô gái.

Sau khi có sự can thiệp của người qua đường, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trong khi cô gái được gia đình đưa đi bệnh viện.

Vào ngày 5/1, Sở Cảnh sát Amroha thông báo rằng dựa trên đơn khiếu nại, vụ việc đã được thụ lý và các hành động pháp lý tiếp theo đang được tiến hành.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn