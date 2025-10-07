Từ chối 3 suất học bổng Mỹ, nam sinh trường "làng" quyết tâm chọn học tại Việt Nam

Từ chối học bổng Mỹ để theo đuổi định hướng riêng

Ngay từ khi học phổ thông, Đỗ Hồng Quân đã ấp ủ ý định đi du học, đó cũng là lý do nam sinh quyết tâm học tiếng Anh. Quân cố gắng cân đối giữa việc học trên lớp và tham gia các hoạt động để thử sức bản thân, tìm kiếm cơ hội cho mình.

Sự nỗ lực bền bỉ đã giúp Quân sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, SAT 1460 và nhiều giải thưởng học tập giá trị. Những thành tích này mang lại cho Quân 3 cơ hội quý giá – 3 suất học bổng du học Mỹ trị giá hàng chục nghìn USD mỗi năm. Với một học sinh đến từ ngôi trường không nằm trong "top điểm nóng" về học thuật như trường THPT Xuân Phương, thành tích ấy càng trở nên đặc biệt.

Khi cơ hội rộng mở trước mắt, Quân lại khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định từ chối cả 3 suất học bổng Mỹ. Em quyết định theo học chương trình UWE Bristol ngay tại Việt Nam – một môi trường quốc tế với chất lượng đào tạo chuẩn Anh.

Em Đỗ Hồng Quân

Chia sẻ về điều này, Quân cho biết, việc nhận được 3 suất học bổng Mỹ là niềm tự hào lớn. Nhưng sau khi tìm hiểu, em nhận thấy chương trình của UWE Bristol phù hợp hơn với định hướng học tập và nghề nghiệp. Chương trình có tính thực tiễn cao, gắn kết với doanh nghiệp, môi trường học tập năng động, đa văn hóa.

Học tại Việt Nam giúp em vừa tiếp cận chất lượng quốc tế, vừa thuận lợi về tài chính và điều kiện sống, từ đó tập trung toàn diện cho việc học. Với em, đây là một quyết định chiến lược cho tương lai.

Điều khiến Quân tin tưởng vào lựa chọn của chính mình là ở sự cân bằng. UWE Bristol không chỉ đảm bảo chuẩn đào tạo quốc tế và bằng cấp được công nhận toàn cầu, mà còn chú trọng vào tính ứng dụng. Sinh viên được tham gia các dự án thực tế, hợp tác cùng doanh nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp song song với học kiến thức.

Quân đã lựa chọn học chương trình UWE Bristol ngay tại Việt Nam dù có tới 3 suất học bổng Mỹ

"Khác biệt lớn nhất giữa học ở Mỹ và học tại UWE ở Việt Nam là trải nghiệm. Du học Mỹ cho cơ hội hòa nhập trực tiếp vào môi trường quốc tế, nhưng đi kèm chi phí cao và áp lực xa gia đình. Trong khi đó, học UWE tại Việt Nam vừa tiết kiệm chi phí, vừa có sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình, giúp em toàn tâm toàn ý cho việc học mà vẫn được trải nghiệm một môi trường đa văn hóa", Quân chia sẻ.

Điều quan trọng nhất dù học ở đâu

Trong quá trình học tập cử nhân ngành Kế toán - Tài chính tại UWE Bristol Việt Nam, Quân đã trải nghiệm nhiều giá trị khác biệt. Em không chỉ tiếp cận kiến thức chuẩn quốc tế, gắn với xu hướng phát triển của ngành tài chính – kế toán, mà còn được rèn luyện các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, làm việc nhóm, giao tiếp đa văn hóa và tính tự lập.

Quân tích cực tham gia các hoạt động ở trường

Quân cùng các bạn ở trường UWE Bristol Việt Nam được rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng ngoài học kiến thức

Ngoài học kiến thức chuyên môn, Quân còn tham gia các dự án cùng doanh nghiệp, hoạt động ngoại khóa và cộng đồng sinh viên đa quốc gia. Với em, đây là cơ hội để mở rộng mạng lưới quan hệ, trau dồi kỹ năng thực tế và chuẩn bị hành trang vững chắc cho sự nghiệp.

"Em tin rằng điều quan trọng nhất không nằm ở việc học trong nước hay nước ngoài, mà là bản thân mỗi người nỗ lực ra sao, học được gì và tận dụng cơ hội như thế nào. Không có con đường nào tốt nhất, chỉ có con đường phù hợp nhất với từng cá nhân. Dù học ở đâu, giá trị lớn nhất vẫn đến từ sự nỗ lực, tinh thần học hỏi và khả năng tận dụng cơ hội", Quân nhấn mạnh.

Trong tương lai, Đỗ Hồng Quân mong muốn trở thành một chuyên gia tài chính – kế toán, đủ năng lực triển khai các giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp và dẫn dắt thế hệ trẻ. Đồng thời, em hy vọng trở thành cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, mang kiến thức quốc tế đóng góp trở lại cho cộng đồng trong nước.

Tác giả: Phương Thuận

Nguồn tin: nguoiduatin.vn