Từ 73kg xuống 48kg trong 6 tháng, cô gái Nhật đã “lội ngược dòng” thành công nhờ 5 tư duy giảm cân

Bạn muốn giảm cân nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Một nữ cư dân mạng gần 30 tuổi tại Nhật Bản đã chia sẻ hành trình giảm cân của mình lên cộng đồng thu hút sự chú ý lớn.

Với chiều cao 160cm, lần đầu tiên cô giảm 17kg xuống còn 56kg trong 3 tháng, sau đó tiếp tục điều chỉnh thói quen sinh hoạt của mình, và bây giờ cô đã đạt 48,2kg. Như vậy, cô đã giảm được khoảng 25kg, điều này thực sự tuyệt vời!



Trước đây, khi cô nặng 73kg, nước da và tư thế tổng thể khiến cô trông trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật. Sau khi giảm cân, cô không chỉ trở nên nhẹ nhàng hơn mà còn trông trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn. Cô ấy đã làm điều đó như thế nào?

Đừng chết đói khi ăn, mấu chốt là "trật tự và nhịp điệu ăn uống"

Chế độ ăn uống hàng ngày của cô nhấn mạnh sự đều đặn và cân bằng, với tỉ lệ 3 bữa sáng - trưa - tối là 4:4:2 và được cố định vào lúc 8 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều (bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn) và 7 giờ tối. Việc này có tác dụng giúp cơ thể thiết lập nhịp trao đổi chất ổn định.

Mỗi bữa ăn sẽ chứa "rau + protein + carbohydrate" và được kết hợp với các loại thực phẩm lên men như natto, kim chi, sữa chua không đường hoặc súp miso để giúp duy trì sức khỏe đường ruột. Đối với bữa tối, cô gái cố tình ăn nhẹ và giảm lượng tinh bột để giảm gánh nặng cho cơ thể.



Cô chia sẻ một số mẹo giảm cân khi ăn như sau:

Nhai mỗi miếng khoảng 30 lần để kéo dài thời gian ăn và tăng cảm giác no;

Ăn theo thứ tự "súp rau - món chính - carbs" giúp ổn định lượng đường trong máu;

Tránh quẹt điện thoại hoặc phiền nhiễu trong khi ăn và tập trung vào bữa ăn.

Ngoài ra, cô cũng đặt ra một số nguyên tắc đơn giản nhưng thiết thực, chẳng hạn như cố gắng ăn đồ ngọt trước 3 giờ chiều. Nếu ăn nhiều hơn bình thường trong một ngày, cô không áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe ngay hôm sau. Thay vào đó, cô lựa chọn ăn nhẹ hơn trong một đến hai ngày tiếp theo, rồi quay lại chế độ sinh hoạt quen thuộc để cơ thể tự điều chỉnh một cách tự nhiên.

Chọn đúng loại thực phẩm quan trọng hơn ăn ít hơn

Chế độ ăn uống của cô ưu tiên "mật độ dinh dưỡng", nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêu thụ đủ protein trong mỗi bữa ăn, bao gồm thịt, cá, trứng, đậu phụ, natto... đồng thời kiểm soát lượng chất béo.



Cô cũng ăn nhiều rau, nấm, rong biển và thức ăn dính để cải thiện cảm giác no và môi trường đường ruột. Ngoài ra, cô bổ sung một ly nước ép hắc mai biển mỗi sáng để giúp bổ sung vitamin và chất dinh dưỡng chống oxy hóa.

Cô cũng cho rằng, thay vì chạy theo mục tiêu giảm cân nhanh, điều quan trọng hơn là đảm bảo cơ thể được bổ sung đầy đủ sắt, vitamin và các axit amin. Đây là những yếu tố giúp duy trì hoạt động của các cơ quan nội tạng – vốn chiếm khoảng 70% quá trình trao đổi chất cơ bản và có tác động lớn đến trạng thái trao đổi chất tổng thể của cơ thể.

Thói quen hàng ngày: Thay đổi nhỏ, khác biệt lớn

Ngoài chế độ ăn uống, cô còn giúp duy trì vóc dáng thông qua một số thói quen sinh hoạt đơn giản như:

Kiểm tra vóc dáng đầu tiên khi thức dậy mỗi ngày: tăng độ nhạy cảm với những thay đổi của cơ thể bằng cách soi gương và cân nặng bản thân;

Sắp xếp khoảng 10 phút tập thể dục mỗi ngày: không theo đuổi cường độ cao mà duy trì hoạt động cơ bản và tuần hoàn cơ thể;

Duy trì thói quen tắm: điều này giúp cơ thể thư giãn, thúc đẩy lưu thông máu và làm cho trạng thái tổng thể ổn định hơn.

Những hành vi tưởng chừng như nhỏ này khi được tích lũy trong một thời gian dài lại có lợi ích đáng kể cho tư thế và sự trao đổi chất của cơ thể.



Đừng dựa vào việc tập thể dục quá sức để duy trì nhịp điệu ổn định

Về tập thể dục, cô không tham gia tập luyện cường độ cao mà dựa trên nguyên tắc "thường xuyên nhưng không quá căng thẳng", kết hợp với các bài tập đơn giản tại nhà và kéo giãn.

Cô tin rằng việc duy trì mức độ vận động vừa phải trong thời gian dài sẽ dễ thực hiện hơn so với việc tập luyện dồn dập trong thời gian ngắn, đồng thời cũng ít bị gián đoạn bởi cảm giác mệt mỏi hay căng thẳng.

Quản lý tinh thần là chìa khóa để giảm cân

Ngoài chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt, cô còn chia sẻ nhiều “kỹ thuật điều chỉnh tâm lý” giúp bản thân kiểm soát tốt hơn trong quá trình giảm cân.

Khi muốn ăn, trước tiên cô ấy sẽ tự hỏi bản thân: "Bạn có thực sự cần ăn không?" hoặc đợi 5 phút để chuyển hướng sự chú ý (chẳng hạn như xem video hoặc ngửi mùi nước hoa). Nếu vẫn thèm ăn, cô sẽ chủ động sắp xếp một “ngày gian lận” như một phần thưởng nhỏ cho bản thân. Tuy nhiên, cô giữ khoảng cách giữa các lần này đủ dài, thường là mỗi tuần một lần, để tránh ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát cân nặng.

Khi thiếu động lực, cô ấy sẽ nhắc lại mục tiêu của mình bằng cách nghỉ ngơi, nhìn vào những bộ trang phục yêu thích của mình, quan sát những thay đổi trong cơ thể và thậm chí tưởng tượng trạng thái của mình sau khi bỏ cuộc.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: baovanhoa.vn