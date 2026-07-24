Chủ xe VinFast VF 8 an tâm xuyên Việt nhờ hạ tầng sạc và dịch vụ rộng khắp

Đi càng xa càng thấy giá trị của hệ sinh thái

Làm việc trong lĩnh vực du lịch với tần suất di chuyển 500-900 km mỗi tuần, anh Huy Tuấn (sinh năm 1998) sử dụng chiếc VF 8 gần như liên tục. Chia sẻ về lý do lựa chọn VF 8 sau nhiều năm đồng hành cùng xe xăng, anh nhận định hệ thống trạm sạc phủ rộng đủ để phục vụ những hành trình liên tỉnh là yếu tố quan trọng.

Theo anh Tuấn, trước mỗi chuyến dẫn đoàn, anh thường chủ động xác định các điểm sạc dọc tuyến. Công việc này hiện khá đơn giản bởi trạm sạc dành cho xe điện VinFast đã xuất hiện ở 34 tỉnh, thành phố. “Tôi thường tận dụng chính khoảng thời gian khách nghỉ ngơi để sạc xe. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên nên không ảnh hưởng đến lịch trình của đoàn”, anh Tuấn chia sẻ.

Cùng chung trải nghiệm, anh Phạm Văn Mậu (TP.HCM) hoàn toàn yên tâm cùng VF 8 thực hiện 4 chuyến xuyên Việt, từ Đông Bắc đến Tây Bắc, các tuyến giáp biên giới với tổng quãng đường gần 100.000 km sau hơn 3 năm sử dụng.

Theo anh Mậu, việc có thể chủ động theo dõi tình trạng trạm sạc trên ứng dụng khiến những chuyến đi trở nên thuận tiện hơn nhiều. Với công nghệ sạc nhanh của VF 8, anh chỉ mất khoảng 25-30 phút để nạp pin từ 20% lên 80% ở trụ 120 kW, vừa bằng thời gian cả gia đình nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.

Song song với hạ tầng sạc, mạng lưới hậu mãi rộng khắp cũng là ưu điểm khiến nhiều chủ xe tự tin lựa chọn VF 8 cho những chuyến đi dài.

Trên hành trình cùng gia đình đi gần 4.000 km từ Vũng Tàu ra Hà Nội và quay trở lại, anh Bùi Sơn Hải thừa nhận, điều khiến anh ấn tượng nhất là trải nghiệm dịch vụ tích cực khi gặp sự cố tại Đồng Hới. Đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, đưa xe về xưởng, thay thế linh kiện và xử lý hoàn toàn miễn phí. “Chất lượng dịch vụ của VinFast tốt nhất so với các hãng xe tôi từng sử dụng trước đây”, anh Hải đánh giá.

Theo nhiều chủ xe, điểm tạo nên khác biệt của VinFast là cảm giác luôn có người đồng hành phía sau, nhờ vào hệ thống gần 450 xưởng dịch vụ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa.

Anh Trần Danh Nhân, chủ xe VF 8 tại Hà Nội, cho biết chủ xe có thể đặt lịch bảo dưỡng hoặc yêu cầu hỗ trợ ngay trên màn hình xe, ứng dụng VinFast hay thông qua tổng đài. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống eCall và nút SOS trên xe sẽ giúp kết nối ngay với trung tâm hỗ trợ.

“Đi càng xa càng thấy giá trị của hệ thống trạm sạc và dịch vụ VinFast. Mỗi lần nhìn thấy trạm sạc trên hành trình là cảm giác yên tâm lại tăng thêm”, anh Nhân kết luận.

Du lịch xuyên Việt không lo chi phí

Bên cạnh cảm giác an tâm đến từ hạ tầng sạc và hậu mãi, nhiều chủ xe VF 8 còn “quẳng gánh lo” về chi phí năng lượng phát sinh, nhờ vào chính sách sạc pin miễn phí tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029 (áp dụng lên tới 3 năm từ ngày nhận xe với khách hàng sở hữu trước 10/2/2026).

Theo anh Bùi Sơn Hải, khi còn sử dụng xe xăng, gia đình anh chỉ đi khoảng 20.000-25.000 km mỗi năm vì luôn phải cân nhắc tiền nhiên liệu. Sau khi chuyển sang VF 8, quãng đường sử dụng tăng lên 30.000-35.000 km mỗi năm bởi chi phí vận hành dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong khi đó, anh Trần Đức Việt, chủ sở hữu VF 8 thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch xuyên Việt, cho biết việc được miễn phí sạc giúp anh tiết kiệm được đáng kể chi phí trên những hành trình dài so với xe xăng, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.

Song song đó, người dùng VF 8 còn tiết kiệm được thêm chi phí bảo dưỡng bởi xe điện có mốc định kỳ lên tới 15.000 km, gấp 3 lần xe xăng. Như vậy, một chiếc xe xăng cùng cỡ đã trải qua 3 mốc bảo dưỡng thì VF 8 mới phải vào xưởng 1 lần. Theo chia sẻ từ cộng đồng người dùng, chi phí bảo dưỡng VF 8 chỉ vào khoảng vài trăm nghìn đồng tới 1 triệu đồng với danh sách hạng mục ngắn hơn hẳn xe xăng, nhờ cấu tạo động cơ đơn giản của xe điện.

Riêng về chi phí sở hữu, VF 8 hiện ở ngưỡng rất dễ tiếp cận khi VinFast áp dụng nhiều chính sách ưu đãi. Xe hiện có giá niêm yết từ 898 triệu đồng, có thể mua trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng nhờ sự bảo lãnh của VinFast. Riêng chủ xe xăng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã mua trực tiếp từ hãng được tặng voucher từ 30-80 triệu đồng khi đổi sang xe điện VinFast, đưa số tiền thực tế sở hữu VF 8 về chỉ từ 818 triệu đồng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congly.vn