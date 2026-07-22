Thợ mộc Việt Nam trình làng 'quái thú' ATV bằng gỗ: To như ô tô, khung gầm thép, giảm xóc độc lập, chạy động cơ điện siêu êm

Ý tưởng chế tạo chiếc xe địa hình bằng gỗ độc đáo

Trương Văn Đạo, chủ kênh YouTube ND - Woodworking Art tại Bắc Ninh, vừa tiếp tục hoàn thành dự án chế tạo một chiếc xe địa hình 4 bánh (ATV/Quad Bike) cỡ lớn. Khác với các mô hình tĩnh thu nhỏ thông thường, sản phẩm xe địa hình bằng gỗ này được tích hợp đầy đủ hệ thống cơ khí và động cơ điện hoàn chỉnh nhằm giúp xe có thể di chuyển thực tế trên nhiều dạng bề mặt.

Cận cảnh xe địa hình bằng gỗ ATV hầm hố với cụm đèn pha LED tích hợp. Ảnh: ND - Woodworking Art

Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn kết hợp giữa nghệ thuật làm mộc truyền thống và kỹ thuật cơ khí hiện đại. Do đó, người thợ mộc đã dành nhiều tuần liền để thiết kế, đo đạc và lựa chọn chất liệu phù hợp nhằm đảm bảo chiếc xe vừa đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ cao, vừa đạt độ bền bỉ khi vận hành.

Cấu tạo khung gầm và hệ thống cơ khí của xe địa hình bằng gỗ

Cấu trúc cốt lõi của xe được xây dựng trên một bộ khung gầm chịu lực bằng thép hộp hàn định hình chắc chắn. Khung thép này đóng vai trò làm xương sống, nâng đỡ toàn bộ phần vỏ gỗ cũng như hệ thống truyền động. Bên cạnh đó, xe trang bị 4 bánh xe địa hình bản lớn với gai lốp sâu, kết hợp cùng hệ thống treo giảm xóc lò xo độc lập ở cả trục trước và trục sau. Vì vậy, chiếc xe có khả năng nuốt trọn các ổ gà và di chuyển qua các bề mặt địa hình gồ ghề một cách vô cùng dễ dàng.

Hệ thống gầm thép, giảm xóc lò xo và cơ cấu lái của chiếc xe địa hình bằng gỗ tự chế. Ảnh: ND - Woodworking Art

Ngoài ra, cơ cấu truyền động, hệ thống lái dạng ghi-đông thể thao cùng cụm phanh đĩa thủy lực cũng được lắp ráp chuẩn xác tương tự như một chiếc xe cơ giới thông thường. Nhờ đó, người lái có thể dễ dàng kiểm soát hướng đi, làm chủ tốc độ và đảm bảo an toàn tối đa trong suốt quá trình vận hành.

Nghệ thuật gia công vỏ ngoài cho xe địa hình bằng gỗ

Phần vỏ xe và các chi tiết trang trí bên ngoài đều được gia công hoàn toàn từ chất liệu gỗ tự nhiên nguyên khối. Để bọc kín hệ khung thép bên trong, người thợ đã tỉ mỉ gọt đẽo, chà nhám và ghép nối từng mảng gỗ lại với nhau. Nhờ vậy, các bộ phận như thân xe, ghi-đông, ốp mâm bánh xe và cụm gầm đều mang nét thẩm mỹ độc bản với những đường vân gỗ tự nhiên rất đẹp mắt.

Các đường nét chạm khắc thủ công hoa văn tinh xảo trên thân xe địa hình bằng gỗ. Ảnh: ND - Woodworking Art

Không những thế, chiếc ghế ngồi đơn cũng được chế tác thủ công từ gỗ với các đường nét bo cong ôm sát tư thế người lái, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Từng chi tiết nhỏ như ống xả giả, khe gió tản nhiệt hay nắp bình xăng cũng được chăm chút kỹ lưỡng để tạo nên diện mạo hầm hố nhất cho xe.

Sau khi kết thúc giai đoạn tạo hình, toàn bộ bề mặt gỗ được phủ thêm nhiều lớp sơn PU bóng chuyên dụng. Lớp sơn này không chỉ làm nổi bật màu sắc tự nhiên của gỗ mà còn giúp bảo vệ chất liệu trước các tác động bất lợi của thời tiết như mưa nắng hay ẩm mốc. Đồng thời, nhằm phục vụ nhu cầu vận hành thực tế vào ban đêm, xe được lắp thêm màn hình LCD hiển thị thông số pin và tốc độ ở trung tâm điều khiển, kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng LED phía trước, đèn hậu và dải đèn trang trí đổi màu ở hai bên thân.

Bộ lốp địa hình gai lớn kết hợp cùng ốp mâm bằng gỗ của xe địa hình bằng gỗ. Ảnh: ND - Woodworking Art

Khả năng vận hành thực tế của xe địa hình bằng gỗ

Sau khi hoàn thiện tất cả các công đoạn gia công và lắp ráp, chiếc xe địa hình bằng gỗ đã được đưa vào vận hành thử nghiệm thực tế trên đường nội bộ. Nhờ việc trang bị khối động cơ điện hiện đại, xe di chuyển rất êm ái, không gây tiếng ồn lớn và hoàn toàn không phát thải ra môi trường.

Xe địa hình bằng gỗ di chuyển mượt mà nhờ động cơ điện tích hợp bên trong. Ảnh: ND - Woodworking Art

Bộ truyền động điện cung cấp lực kéo mạnh mẽ, giúp xe dễ dàng chở một người trưởng thành di chuyển qua các đoạn đường dốc nhẹ hay mặt đường cát sỏi. Sự kết hợp giữa tư duy cơ khí và bàn tay tài hoa của người thợ mộc Việt Nam đã tạo nên một sản phẩm độc đáo, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mê xe trong và ngoài nước.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn