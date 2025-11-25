Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe ô tô

Bài thi thực hành trong sát hạch lái xe - Ảnh: HỒNG QUANG

Cục Cảnh sát giao thông đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Khoản 2, Điều 8 của dự thảo nêu quy định về việc xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Theo đó, thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình thì không được thực hiện nội dung sát hạch lái xe trên đường.

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch.

Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại.

Trong khi đó, Thông tư 12/2025 hiện hành quy định xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE thì cần đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường;

Đồng thời, thí sinh đạt một trong các nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình hoặc sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận kết quả và được bảo lưu kết quả trong thời gian một năm. Trường hợp thí sinh không đạt một trong các nội dung sát hạch quy định tại điểm a khoản này thì được tiếp tục sát hạch các nội dung còn lại.

Đồng thời tại phụ lục dự thảo sửa đổi, cơ quan chức năng nêu rõ quy trình sát hạch giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE chỉ có 3 nội dung gồm: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Như vậy, nếu dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 được thông qua, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 phần thi: lý thuyết, thi thực hành lái xe trong hình và thi thực hành lái xe trên đường sẽ đạt.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ