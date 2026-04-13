Từ 1-7, đào tạo và sát hạch lái xe có gì mới?

Học viên thực hiện xử lý tình huống mô phỏng trên máy tính tại Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe loại 1 tại Đồng Nai - Ảnh minh họa: AN BÌNH

Quy định đối với cơ sở đào tạo lái xe

Quy định cũ yêu cầu người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe phải có bằng cao đẳng trở lên và đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Nhưng tại Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, yêu cầu về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đã được bãi bỏ, chỉ cần có bằng cao đẳng trở lên.

Về cơ sở vật chất thì không còn yêu cầu diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu là 1.000m2. Thay đổi quy định về phòng học như sau:

- Không còn quy định về diện tích tối thiểu 48m2/phòng học lý thuyết nói chung.

- Với phòng sử dụng học kỹ thuật ô tô thì bổ sung yêu cầu bảo đảm không nhỏ hơn 1,5m2/học viên, đồng thời diện tích phòng học không nhỏ hơn 100m2/phòng như cũ.

Các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500kg đã được cấp phép tập lái trước ngày 1-1-2025 sẽ được phép tiếp tục sử dụng để đào tạo lái xe hạng C1 trên sân tập lái trong tối đa 5 năm.

Đồng thời quy định mới bắt buộc các cơ sở đào tạo phải có hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, và xác thực điện tử kết nối API tới nền tảng số quốc gia để quản lý học viên ngay từ khi đăng ký.

Việc kết nối này nhằm bảo đảm khả năng nhận diện, định danh, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên một cách liên tục, liền mạch từ khi học viên bắt đầu đăng ký đào tạo (tại cơ sở đào tạo) cho đến khi đăng ký và tham dự sát hạch lái xe (tại trung tâm sát hạch). Tuy nhiên lộ trình thực hiện là trước ngày 1-1-2027.

Tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe

So với quy định cũ, tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe đã có một số thay đổi. Cả giáo viên dạy lý thuyết và thực hành đều không còn yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp nữa, mà thay vào đó là dạy trình độ sơ cấp.

Với giáo viên dạy lý thuyết, không còn quy định bắt buộc phải có giấy phép lái xe khi dạy môn kỹ thuật lái xe.

Với giáo viên dạy thực hành, trình độ chuyên môn bao gồm tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề hoặc bằng nghề trở lên, so với chỉ tốt nghiệp trung cấp trở lên trước đây.

Đồng thời số thời gian có giấy phép lái xe tối thiểu cũng bãi bỏ. Nghĩa là sau khi có giấy phép lái xe thì có thể trở thành giáo viên dạy thực hành ngay.

Có thể coi tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe được hạ thấp hơn so với trước.

Hoạt động của trung tâm sát hạch

Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 được bổ sung thêm hạng D1. Đồng thời mở rộng thêm nhiệm vụ phục vụ sát hạch thực hành lái xe ngoài đường, bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực sát hạch so với chỉ trong sân sát hạch như trước đó.

Việc truyền dữ liệu sát hạch cũng chỉ còn về phòng cảnh sát giao thông tổ chức kỳ sát hạch và Cục Cảnh sát giao thông, không còn về Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng).

Bắt buộc sử dụng hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, xác thực điện tử kết nối API tới nền tảng số quốc gia để nhận diện học viên dự thi (hoàn thành trước ngày 1-1-2027), tương tự cơ sở đào tạo lái xe.

Trung tâm có cài đặt phần mềm sát hạch lý thuyết phải cung cấp dịch vụ tổ chức sát hạch lý thuyết đối với tất cả các hạng giấy phép lái xe. Điều này cho thấy có thể sát hạch lý thuyết và thực hành không chỉ ở cùng một trung tâm.

Nghị định số 94/2026/NĐ-CP còn có thêm một chế tài nghiêm khắc: Trung tâm sát hạch sẽ bị thu hồi giấy phép nếu cố ý can thiệp vào thiết bị, phương tiện, phần mềm sát hạch làm sai lệch kết quả sát hạch.

Cải cách thủ tục hành chính

Nghị định số 160/2024/NĐ-CP quy định nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. Còn quy định mới đưa thủ tục lên môi trường số, cho phép nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia (hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công) và trả kết quả bản điện tử qua ứng dụng VNeID.

Cùng với các quy định mới nêu trên, đây là bước chuyển đổi số quan trọng, đồng bộ từ khi đăng ký học cho đến khi có giấy phép lái xe.

Ngoài ra thời gian tổ chức kiểm tra thực tế để cấp giấy phép đào tạo lái xe còn được rút ngắn từ không quá 10 ngày xuống còn không quá 5 ngày làm việc, đã bao gồm cả thời gian xác thực điện tử giấy tờ xe.

Tác giả: Nguyễn Xuân Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ