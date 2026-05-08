Từ 15-5, tiết lộ giới tính thai nhi sẽ nhận mức phạt 7-15 triệu đồng

Nghị định 90 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15-5, đã chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi

Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15-5 đã chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan lựa chọn giới tính thai nhi, so với Nghị định 117 năm 2020.

Tăng mạnh mức phạt hành vi tiết lộ giới tính thai nhi

Các quy định tại điều 98, 99 và 100 đã tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, can thiệp để có giới tính thai nhi theo ý muốn và loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Theo đó, tại điều 98, Nghị định 90 tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi được nâng mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng lên 5 - 7 triệu đồng.

Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán và tiết lộ giới tính thai nhi (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), mức phạt tăng từ 5 - 10 triệu đồng lên 7 - 15 triệu đồng.

Đồng thời thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề 1 - 3 tháng.

Tại điều 99 nêu rõ hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác lựa chọn giới tính thai nhi được nâng mức phạt 7 - 15 triệu đồng; hành vi dùng vũ lực ép buộc 15 - 20 triệu đồng.

Các hành vi chỉ định, hướng dẫn hoặc cung cấp thuốc, dụng cụ nhằm lựa chọn giới tính thai nhi, mức phạt tăng từ 15 - 20 triệu đồng lên 20 - 25 triệu đồng.

Phá thai vì lựa giới tính phạt 30 triệu, tước chứng chỉ hành nghề 3-6 tháng

So với Nghị định 117, Nghị định 90 đã tăng đáng kể mức xử phạt đối với các hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính ở hầu hết các nhóm hành vi.

Cụ thể, hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính tăng mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng lên 5 - 7 triệu đồng; hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính tăng từ 5 - 7 triệu đồng lên 7 - 10 triệu đồng.

Hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính phạt 10 - 15 triệu đồng. Còn hành vi cung cấp hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính phạt đến 20 - 25 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất là hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính phạt 25 - 30 triệu đồng, thay vì 15 - 20 triệu đồng như trước đây.

Ngoài tăng tiền phạt, nghị định còn bổ sung hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề 3 - 6 tháng đối với hành vi cung cấp, hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính; 6 - 12 tháng đối với hành vi phá thai khi biết rõ người mang thai muốn bỏ thai vì lý do lựa chọn giới tính.

Cơ sở dược vi phạm cũng có thể bị tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đình chỉ hoạt động 1 - 3 tháng nếu cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Ước tính Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới vào năm 2034 Theo Cục Dân số (Bộ Y tế), Việt Nam bắt đầu mất cân bằng giới tính khi sinh từ năm 2006 với tỉ số 109,8 bé trai/100 bé gái, cao hơn mức tự nhiên 104 - 106 bé trai/100 bé gái. Từ năm 2012 đến nay, tỉ số này luôn duy trì trên 112 bé trai/100 bé gái, riêng năm 2023 là 112. Tình trạng này đặc biệt gia tăng tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Nếu mất cân bằng giới tính khi sinh tiếp diễn, Việt Nam có thể dư thừa khoảng 1,5 triệu nam giới vào năm 2034 và 2,5 triệu vào năm 2059.

Đầu năm 2025, xác minh của Tuổi Trẻ cho thấy vẫn tồn tại "thị trường" hỗ trợ sinh sản kết hợp lựa chọn giới tính thai nhi âm thầm hoạt động. Nhiều cặp vợ chồng chỉ cần bày tỏ mong muốn sinh con trai hay con gái là được tư vấn, hỗ trợ. Với chi phí khoảng 200 - 250 triệu đồng, một số bác sĩ sản khoa tại phòng khám, bệnh viện sẵn sàng thực hiện IVF kèm sàng lọc giới tính thai nhi theo yêu cầu.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ