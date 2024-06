Truy tìm tài xế trong vụ tông xe liên hoàn khiến 3 người chết

Hải, 39 tuổi, trú huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đang bị lực lượng chức năng truy tìm do liên quan trực tiếp việc Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết tối 8/6.

Khoảng 6h, xe tải cỡ nhỏ biển Hà Tĩnh chở 3 người chạy trên quốc lộ 1. Đến xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tài xế rẽ vào cửa hàng xăng dầu bên phải đường thì bị ôtô tải biển Hà Nội do Hải cầm lái chạy cùng chiều tông từ phía sau.

Ôtô tải biển Hà Tĩnh bị hất sang làn bên cạnh và bị ôtô đầu kéo biển Tiền Giang đang chạy chiều ngược lại đâm trúng. Hậu quả, 3 người đàn ông trên ôtô tải biển Hà Tĩnh tử vong, thi thể mắc kẹt trong cabin. Lực lượng chức năng phải dùng búa phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài.

Tại hiện trường, ôtô tải biển Hà Tĩnh biến dạng, cabin tách rời khỏi thân, văng giữa quốc lộ 1. Hai phương tiện còn lại hư hỏng nặng.

Xe tải biển Hà Tĩnh gãy đôi sau tai nạn liên hoàn khiến 3 người chết. Ảnh: Hùng Lê

Cơ quan điều tra xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn ôtô tải biển Hà Tĩnh đã bật xi nhan chuyển hướng vào cửa hàng xăng dầu. Ôtô tải biển Hà Nội do tài xế Hải điều khiển đã không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ dẫn tới tông vào đuôi xe tải biển Hà Tĩnh, đẩy văng sang bên kia đường và bị xe đầu kéo biển Tiền Giang chạy tới đâm trực diện.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hải đã xuống xe rời khỏi hiện trường. Nhà chức trách yêu cầu người dân có thông tin về Hải cần thông báo cho Công an huyện Cẩm Xuyên để xử lý.

