Khống chế nhóm đối tượng chơi ma túy trong ôtô, lao xe vào Cảnh sát

Chiều 19/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ của 4 đối tượng: Nguyễn Tiến D (SN 1995, trú tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Ngọc Q (SN 1995), Cao Văn T (SN 2001) và Nguyễn Văn T (SN 1998), cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Công an phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/8, từ tin báo của người dân, Công an xã Hàm Thuận Bắc phát hiện nhóm đối tượng trên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong xe ôtô tại thôn Phú Lập. Tổ công tác Công an xã Hàm Thuận Bắc đã yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính. Các đối tượng không chấp hành, khóa cửa và cố thủ trong xe.

Thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ, lực lượng Công an đã phải phá kính cửa để khống chế, ngăn chặn.

Lúc này, đối tượng cầm lái bất ngờ nổ máy, tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào 4 xe máy của CBCS tổ công tác, trong đó có một xe công vụ, gây hư hỏng nặng.

Công an xã Hàm Thuận Bắc đã kịp thời khống chế, bắt giữ thành công cả 4 đối tượng, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn