Người phụ nữ lãnh án tử hình vì giết người để cướp 3 nhẫn vàng

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2023, Nguyễn Thị Kiều Phương vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt (không rõ họ, tên địa chỉ), không có khả năng chi trả.

Ngày 17/2/2025, Phương hỏi mượn tiền và vàng của Bùi Văn Thuận (SN 1951) là người cùng xóm để trả nợ, nhưng Thuận không đồng ý.

Phương biết Thuận có đeo nữ trang, hàng ngày, khoảng 2 giờ sáng sẽ đi xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh (xã Long Kiến) để lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng nên nảy sinh ý định giết người này để lấy tài sản đem bán trả nợ.

Để thực hiện, Phương chuẩn bị 1 cây dao và 1 cây búa bằng kim loại để vào cốp xe mô tô đi tìm Thuận. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18/2, Phương điều khiển xe mô tô đến khu vực tổ 2, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến thì gặp Thuận chạy xe đạp đến.

Phương kêu Thuận dừng xe lại, đi đến cặp mé sông nói chuyện. Tại đây, Phương dọa Thuận nếu không cho mượn vàng thì Phương sẽ giết chết Thuận nhưng Thuận không đồng ý.

Phương liền cầm cây búa mang theo sẵn, đánh nhiều cái vào phía sau đầu của Thuận làm nạn nhân té nằm ngửa xuống đám lục bình.

Phương tiếp tục cầm cây búa đánh nhiều cái trúng vào vùng mặt làm Thuận bất tỉnh. Phương gỡ lấy 2 nhẫn vàng 24K và 1 nhẫn vàng 18K của Thuận để vào túi áo khoác. Xong Phương đi đến xe mô tô lấy cây dao đi đến cắt vào vùng cổ của Thuận.

Thấy Thuận đã chết, Phương lấy lục bình đặt lên người Thuận rồi đi về nhà, ném bỏ cây búa dưới sông sau nhà, còn cây dao thì rửa sạch máu để lại vào khu vực nhà bếp.

Sáng cùng ngày, Phương đem bán 3 nhẫn vàng cướp của Thuận được hơn 33 triệu đồng, sau đó đem về nhà cất giấu 18,8 triệu đồng; còn số tiền còn lại mang đi trả nợ trước đó, tiêu xài. Biết sự việc đã bị bại lộ, ngày 20/2, Phương đến cơ quan điều tra đầu thú.

Ngoài mức án trên, HĐXX còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền trên 160 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Nhân

Nguồn tin: congan.com.vn