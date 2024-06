Camera chỉ ra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người t.ử v.o.n.g, tài xế bỏ xe, rời hiện trường

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 8/6, tại Km532+800 quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ nội dung đoạn camera hành trình của ô tô cùng camera an ninh trích xuất từ cây xăng bên đường thì vào trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải mang BKS: 38C - 180.65 đã bật xi nhan để chuyển hướng. Tuy nhiên, tài xế điều khiển ô tô mang BKS 29H - 889.60 lại không giữ đúng khoảng cách, không làm chủ tốc độ dẫn tới việc tông vào đuôi xe tải khiến phương tiện này bị văng sang bên kia đường và bị xe đầu kéo lưu thông hướng ngược chiều đâm trực diện.

Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên ô tô tải 38C-180.65 tử vong tại chỗ; cả ba phương tiện hư hỏng, trong đó, xe 38C-180.65 bẹp dúm, cabin tách rời khỏi thân xe.

Theo thông tin, cả 3 nạn nhân tử vong đều ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, gồm: Nguyễn Văn Đ. (SN 1991), Hồ Năng Đ. (SN 1981) và Nguyễn Văn H. (SN 1992).

Camera hành trình chỉ ra nguyên nhân gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong

Cơ quan Công an cũng xác định, tài xế Trần Minh Mẫn (quê tỉnh Tiền Giang) - người điều khiển ô tô đầu kéo và tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1992, trú xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) - điều khiển ô tô tải 38C - 180.65 không có nồng độ cồn, ma túy.

Riêng tài xế điều khiển ô tô 29H - 889.60 đã rời khỏi hiện trường và hiện vẫn chưa ra cơ quan công an trình diện, tính tới chiều 8/6.

