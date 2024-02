Truy tìm tài xế “liều chết” lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc

Ngày 23/2, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT cho biết, đơn vị đang xác minh, truy tìm tài xế và chiếc xe tải lưu thông ngược chiều trên cao tốc.

"Theo vị lãnh đạo này cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin và đang tích cực xác minh. Tuy nhiên do thời tiết sương mù, hình ảnh trong đoạn clip ghi lại không rõ biển kiểm soát nên quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ cố gắng xác minh và tìm ra được tài xế vi phạm này”

Video chiếc xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Trước đó Mạng xã hội lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi một tài xế liều lĩnh, cố tình lái xe tải chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An), thời điểm này, trên tuyến cao tốc có sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn.

Đoạn video ghi lại cho thấy vào thời điểm trên tại gần lối rẽ vào Trung tâm huyện Diễn Châu, nhiều tài xế lái xe trên tuyến cao tốc hướng Diễn Châu - Nghi Sơn "thót tim" khi phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một chiếc xe tải đang bất chấp nguy hiểm, cố tình chạy ngược chiều.

Đáng nói hơn, tài xế xe tải hết chạy làn ngoài cùng rồi chạy len ra làn trong cùng sát dải phân cách, đồng thời liên tục nháy đèn pha yêu cầu xe đi đúng luật nhường đường.

May mắn do có sương mù nên các lái xe chạy ngược chiều đi chậm tập trung, sớm phát hiện xe ngược chiều và giảm tốc độ, tránh được vụ va chạm đối đầu.

Chiếc xe tải lao ngược chiều trên cao tốc trong tình trạng sương mù dày đặc (Ảnh cắt từ clip).

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông "rùng rợn" này sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước tình huống lái xe quá xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế ô tô tải.

Theo quy định tại điểm a khoản 8 điều 5 nghị định 100/2019/NĐ-CP về hành vi "người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ trường hợp các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp". Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng. Đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời gian từ 5-7 tháng.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn