Trường mầm non dạy bơi, phụ huynh phải ký đơn 'chấp nhận rủi ro tiềm ẩn'

Trường mầm non VCN World bên cạnh một chung cư tại khu đô thị Phước Long 2, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 8-6, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết Trường mầm non VCN World phải tạm dừng tổ chức dạy bơi cho trẻ từ 4 tuổi (dự kiến khai giảng sáng 8-6) để chờ kiểm tra, đánh giá về đảm bảo an toàn.

Cho con học bơi, phụ huynh phải "tình nguyện chấp nhận rủi ro tiềm ẩn"?

Trước đó, Trường mầm non VCN World tại khu đô thị VCN Phước Long 2 của Công ty cổ phần đầu tư VCN có thông báo tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy bơi miễn phí cho tất cả trẻ mầm non thuộc các lớp 4-5 tuổi.

Nhà trường đã phát "Đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi" do trường soạn sẵn gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh cho phụ huynh học sinh ký đơn đăng ký cho con em học bơi.

Trong mẫu đơn soạn sẵn có mục "các rủi ro tiềm năng".

Cụ thể, trong đơn viết "bơi lội là một môn thể thao với đặc điểm và những rủi ro vốn có nằm ngoài sự kiểm soát của VCN World, do vậy phụ huynh/người giám hộ cần nhận thức rõ những rủi ro này".

Đặc biệt, trong đơn còn in sẵn các nội dung chấp thuận của phụ huynh đăng ký cho con em học bơi.

Một trong những nội dung đó là "tôi tình nguyện chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bơi, tôi biết rằng con tôi có thể bị thương do sự cố không lường trước liên quan đến việc tham gia vào hoạt động bơi".

Do vậy, tất cả phụ huynh ký đơn đăng ký cho trẻ mầm non 4-5 tuổi học bơi tại Trường mầm non VCN World là đương nhiên chấp thuận "những rủi ro tiềm ẩn" với con em mình như trong đơn nêu.

Biết có rủi ro tiềm ẩn, sao vẫn tổ chức dạy bơi?

Nhiều phụ huynh học sinh, kể cả phụ huynh không có con em học tại Trường mầm non VCN World, đã bày tỏ bất bình, không đồng tình với nội dung trong đơn đăng ký trên.

Các phụ huynh cho rằng những nội dung soạn sẵn trong đơn cho thấy doanh nghiệp và Trường mầm non VCN World đã "đùn đẩy và chọn cách khôn hơn phụ huynh học sinh" trước những rủi ro tiềm ẩn, có thể nguy hiểm đến cả tính mạng của trẻ mầm non học bơi tại trường.

Đặc biệt, hoạt động giáo dục mà nhà trường đã nhìn thấy trước "những rủi ro tiềm ẩn" và "nằm ngoài sự kiểm soát của chính VCN World" thì sao vẫn có thể tổ chức khi không đảm bảo được an toàn cho học sinh là trẻ mầm non chỉ 4-5 tuổi?

Phải đảm bảo các điều kiện quy định mới được tổ chức dạy bơi tại trường Ngay sau khi có những thông tin, ý kiến về việc tổ chức dạy bơi tại trường nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang đã đề nghị ban giám hiệu của trường lên làm việc và báo cáo các vấn đề liên quan. Cô Phạm Thị Châu Anh - phó Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - cho biết theo hồ sơ và báo cáo của trường, có tất cả 189 phụ huynh học sinh từ 4 tuổi trở lên tại Trường mầm non VCN World đã ký nộp đơn theo mẫu kể trên để đăng ký trường dạy bơi cho con em. Trong đó có cả phụ huynh không đồng tình với nội dung trong đơn "tình nguyện chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bơi" mà trường đã soạn sẵn. Sau khi làm việc vào chiều 7-6, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang đã yêu cầu Trường mầm non VCN World phải tạm dừng ngay việc tổ chức dạy bơi và họp đối thoại với phụ huynh. Đồng thời, yêu cầu Trường mầm non VCN World nộp tất cả hồ sơ liên quan đến việc tổ chức dạy bơi tại trường, thể hiện được việc đảm bảo phù hợp với các quy định giáo dục và pháp luật hiện hành cũng như các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất liên quan. Sau khi trường nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang sẽ tổ chức đoàn đến kiểm tra tại trường; nếu đảm bảo được tất cả các điều kiện theo quy định hiện hành thì trường mới được tổ chức dạy bơi cho học sinh và làm việc với phụ huynh học sinh để thống nhất triển khai thực hiện.

Tác giả: PHAN SÔNG NGÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ