Điều tra vụ bé trai 1 tuổi chấn thương não ở trường mầm non

Cháu P.H.Đ. (1 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La - Ảnh: CAO THIÊN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 8-4, ông Nguyễn Hồng Giang, chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh (TP Sơn La, tỉnh Sơn La), cho biết Công an TP Sơn La đang điều tra nguyên nhân một bé trai 1 tuổi bị chấn thương não ở Trường mầm non Sơn Ca.

"Vụ việc xảy ra ở trường mầm non dân lập. Hiện Công an TP Sơn La đang phối hợp cùng công an phường xác minh nguyên nhân" - ông Giang nói.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La chiều 3-4, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cháu P.H.Đ. (12 tháng tuổi, ở phường Chiềng Sinh) trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh.

Qua chụp chiếu phát hiện cháu bị tụ máu dưới màng cứng (chấn thương vùng não). Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu để cháu bé thoát khỏi cơn nguy kịch.

"Sau khi được các bác sĩ điều trị, cháu đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt" - phụ huynh của cháu Đ. nói với Tuổi Trẻ Online và cho biết gia đình đang phối hợp cùng cơ quan công an, nhà trường để giải quyết nên từ chối thông tin thêm.

Tác giả: P.THẢO

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ