Thanh tra đột xuất trường mầm non có hiệu trưởng giật micro, chỉ tay ngăn cản trưởng hội phụ huynh

Khi cô Trần Thị Dương Liễu, áo xanh, hiệu phó nhà trường, đang nêu ý kiến rằng bà Liên được quyền phát biểu thì bà Chung, hiệu trưởng (áo đỏ), đến giật micro - Ảnh cắt từ clip của phụ huynh

Chiều 29-5, ông Nguyễn Bắc Việt, chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình), cho biết huyện này vừa thành lập đoàn thanh tra đột xuất đối với Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, để làm rõ những vấn đề khuất tất liên quan đến việc xã hội hóa mua tủ đồ cho học sinh bị hội phụ huynh tố cáo.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này cũng cho biết bà Đinh Thị Bùi Chung, hiệu trưởng Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, mới chuyển về trường được khoảng 2 năm.

Cũng trong chiều 29-5, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với bà Chung để nắm thêm thông tin. Tuy nhiên, bà Chung từ chối trả lời, chỉ nói hiện vài ngày tới trường đang có nhiều việc nên sẽ trả lời sau.

Your browser does not support the video tag.

Xôn xao video trưởng hội phụ huynh nói về khuất tất tiền mua tủ, hiệu trưởng chỉ mặt ngăn cản

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, những ngày cuối tháng 5, mạng xã hội tại Quảng Bình xôn xao trước những đoạn clip tại lễ tổng kết năm học của Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa, Quảng Bình).

Những clip này ghi lại cảnh hiệu trưởng giật micro, chỉ mặt hội trưởng phụ huynh và ngăn cản người này nói về những khuất tất trong việc nhà trường xã hội hóa mua tủ bỏ đồ cho các lớp.

Theo như nội dung đoạn clip, hội trưởng hội phụ huỵnh của trường được mời lên sân khấu phát biểu. Trong quá trình phát biểu, người này có xin phép toàn thể phụ huynh được giãi bày rõ sự việc liên quan đến chuyện nhà trường xin xã hội hóa từ quỹ hội phụ huynh để mua 22 tủ để đồ đạc học sinh trong các lớp học.

Theo nội dung người này trình bày, thì hiệu trưởng nhà trường chủ trương mua tủ để đồ cho các lớp, mỗi lớp hai cái bằng loại tủ gỗ ép. Tổng số là 22 cái tủ, giá mỗi tủ là 6 triệu đồng. Nguồn kinh phí mua tủ được vận động từ quỹ hội phụ huynh.

Sau đó, nhiều phụ huynh có ý kiến không đồng tình với việc này. Lý do các phụ huynh cho rằng với kích thước mà hiệu trưởng đưa ra thì không thể có giá 6 triệu. Nhiều phụ huynh tư vấn dùng chất liệu khác vì tủ gỗ ép sẽ dễ hư hỏng.

Sau đó, hiệu trưởng đã thông báo lại giá 4 triệu đồng một tủ.

Tuy nhiên, khi hội trưởng hội phụ huynh đang trình bày thì bà Đinh Thị Bùi Chung đã đứng dậy cầm micro ngăn việc phát biểu tiếp của hội trưởng phụ huynh.

Trong đoạn clip, bà Chung vừa đi lên phía sân khấu vừa chỉ tay vào hội trưởng phụ huynh để yêu cầu người này không được nói đến chuyện xã hội hóa mua tủ trong lễ tổng kết.

Cũng trong clip, một hiệu phó đứng lên nêu ý kiến rằng hội trưởng hội phụ huynh được mời phát biểu. Trước khi phát biểu đã xin phép nên được quyền đưa ra ý kiến. Nhưng bà Chung lấy luôn micro từ tay hiệu phó.

Những diễn biến này diễn ra ngay trước mặt hàng chục phụ huynh cùng học sinh khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Hữu Thọ, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa, nói phòng đã nắm sự việc qua những đoạn clip và đã gọi hiệu trưởng của trường lên báo cáo.

"Tôi thấy xấu hổ vì những gì đã diễn ra ở trường này trong lễ tổng kết. Trước mặt bao nhiêu phụ huynh và học sinh mà hiệu trưởng lại có những hành vi như vậy", ông Thọ nói.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ