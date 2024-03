Nghệ An: Công trình trường Mầm non Nghi Thái chưa bàn giao đã xuống cấp

Theo đó, công trình xây dựng nhà học 2 tầng , 8 phòng học và khuôn viên trường Mầm non xã Nghi Thái do UBND xã Nghi Thái làm chủ đầu tư với tổng mức 8,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách của UBND xã. Đơn vị thi công dự án là Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Việt Tiến, có địa chỉ tại: nhà ông Thế K3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, do ông Nguyễn Tiến Thế làm đại diện pháp luật. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng 589. Công trình là niềm mong mỏi của giáo viên cùng đông đảo các bậc phụ huynh để thế hệ mầm non có nơi học tập và vui chơi rộng rãi, an toàn.

Dự án được thực hiện nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu về phòng học và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cho học sinh trên địa bàn. Đến nay, công trình này cơ bản đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được bàn giao. Tuy nhiên do số lượng học sinh nhiều và thiếu phòng học nên trường Mầm non xã Nghi Thái đã cho một số lớp chuyển vào học tại công trình này.

Mặc cho công trình chưa bàn giao nhưng vẫn cho các cháu vào học.

Theo phản ánh của nhiều người dân, công trình này vừa mới hoàn thành chưa lâu nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp. Nhiều vết nứt toạc lớn xuất hiện chạy dọc theo tòa nhà cùng với đó là những vết nứt chân chim dọc tường.

Ông Đặng Văn H, một người dân sống gần trường học cho biết: ”không hiểu tại răng trường mới được xây dựng chưa xong mà đã nứt hết thế này, chỗ mô, phòng học mô cũng răn nứt, chúng tôi không yên tâm để cho con học ở đây một chút nào nên cho cháu chuyển trường khác học.”

Có mặt tại công trình, PV không khó để có thể nhận thấy những điểm xuống cấp tại điểm trường này. Theo quan sát, đây là một dãy nhà 2 tầng được thiết kế theo dạng chữ L, đứng từ ngoài cổng nhìn vào có thể dễ dàng nhìn thấy một vết nứt lớn xuất hiện tại phần mái của tầng 2, bị xé toạc vào đến trụ chính và vết nứt kéo dài đến sàn tầng 1, vết nứt này khá lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình. Tại tầng 2 của tòa nhà cũng xuất hiện nhiều vết nứt dài, chạy dọc theo phần dầm và cột, tại các điểm liên kết giữa hai khối nhà với nhau.

Tại tầng 2 của tòa nhà cũng xuất hiện nhiều vết nứt dài, chạy dọc theo phần dầm và cột, tại các điểm liên kết giữa hai khối nhà với nhau.

“Tôi xin hỏi các chú nhà báo, ngày xưa trường học mầm non cũ của xã chúng tôi xây dựng sát cạnh bên chợ Mộc đã không đúng rồi. Giờ xây khu mới lại nằm ở gần khu Nghĩa Trang. Các chú thấy đó, các mồ mạ bao quanh rồi nguồn nước này nỏ nữa có đảm bảo vệ sinh cho các cháu không”. Một phụ huynh có con học ngôi trường nay bức xúc nói!

Trường Mầm non Nghi Thái mới xây thêm một điểm khác nhưng lại gần khu nghĩa trang khiến người dân trong xã ai cũng bất bình.

Ngoài ra, vị phụ huynh này còn phản ánh với PV là một số công trình trên địa bàn xã vừa làm xong đã xuống cấp mương máng đã gãy vỡ như tuyến đường trung tâm xã, tuyến đường xóm Thái Phúc đến xóm Thái Quang. Công trình xây dựng trường THCS Nghi Thái dùng gạch xây có dấu hiệu chưa đảm bảo chất lượng…

Theo cô giáo Đậu Quỳnh Giang - Hiệu trưởng trường Mầm non xã Nghi Thái chia sẻ, do thiếu phòng học cho nên nhà trường đã đề xuất lên Ủy ban xã cho học sinh chuyển sang học tại công trình này từ tháng 9/2023.

Nhiều vết nứt toạc lớn xuất hiện chạy dọc theo tòa nhà nhưng đại diện đơn vị thi công lại cho rằng do nứt khe lún?

“Cái này là do đề xuất của nhà trường, mặc dù Ủy ban vẫn chưa bàn giao nhưng do thiếu phòng học nên nhà trường đề xuất để phục vụ phòng học cần thiết cho các cháu. Về vấn đề công trình bị nứt nẻ thì nhà trường cũng đã báo cáo lên UBND xã Nghi Thái, bên xã cũng đã trao đổi trực tiếp với đơn vị thi công và họ cũng đã cho người đến sửa lại một vài lần rồi. Tuy nhiên có cái đã khắc phục được, có cái thì phải cần thời gian”, cô Giang cho biết.

Trao đổi với PV, Ông Nguyễn Tiến Thế - Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Việt Tiến cho hay: ”Công trình này có mức đầu tư hơn 7 tỷ, cũng chưa bàn giao, đã cho học sinh vào học từ bữa đầu năm, chỗ nứt nẻ đó là chỗ khe lún thì đương nhiên sẽ nứt. Hầu như xây dựng trường học thì trường nào xây xong cũng bị như vậy cả, chắc cũng cho học hết năm nay rồi hư cái chi ta sửa cái đó, đến hè rồi chỗ mô bẩn thì sơn lại rồi bàn giao cho họ, nhưng mà bàn giao cũng phải quyết toán tiền chứ giờ cũng chưa quyết toán xong”.

Qua tìm hiểu được biết, đây không phải là lần đầu tiên công trình trình xây dựng nhà học 2 tầng, 8 phòng học và khuôn viên trường Mầm non xã Nghi Thái bị phản ánh. Vào tháng 5 năm 2022, sau khi nhận được những thông tin phản ánh báo chí về việc có dấu hiệu thi công sai thiết kế tại công trình này, Chủ tịch UBND xã Nghi Thái đã chỉ đạo Trưởng Ban Giám sát và Đầu tư Cộng đồng xã trực tiếp kiểm tra hiện trường công trình.

Các bậc phụ huynh và các cô giáo đang công tác tại ngôi trường này luôn nơm nớp lo sợ khi công trình xuống cấp như thế này.

Tại báo cáo số 02/BC/BGS ngày 14/5/2022 về việc giám sát thi công công trình xây dựng nhà học 2 tầng, 8 phòng học và khuôn viên trường Mầm non xã Nghi Thái. Báo cáo đã kết luận một số nội dung sau:

Về kết cấu thi công công trình: Theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, thì thép sàn mái tầng 1 của nhà học 2 tầng là thép phi 10, đan 2 lớp, A150, Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám sát thực tế cho thấy: Thép sàn mái tầng 1 lại được đan A200. Ngoài ra, tại mộ số điểm nối, vị trí đặt không phù hợp với dự toán, nối thép không đủ .

Về phần cốt pha: Tại thời điểm giám sát, cốt pha được dựng, chống không đảm bảo. Các cọc chống cốt pha được chống lên nền cát, không chống trên nền cứng. Cọc xiêu vẹo không theo phương thẳng đứng, không có giằng ngang, giằng chéo. Nhiều cọc bị hỏng chân.

Ngay sau đó đoàn kiểm tra huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Thái đã yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục khẩn trương các lỗi trên theo đúng bản vẽ đã được phê duyệt mới được thực hiện các hạng mục tiếp theo. Thế nhưng, giường như sự khắc phục đó không làm thay đổi hết chất lượng của công trình. Cho đến thời điểm hiện tại, công trình này mới chỉ hoàn thành chưa bàn giao nhưng đã xảy ra hiện tượng nứt nẻ, xuống cấp. Thiết nghĩ, UBND huyện Nghi Lộc và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần kiểm tra, làm rõ để người dân nơi đây yên tâm cho con em học tập và để các cô yên tâm công tác./.

Tác giả: Tiến Dũng- Huy Tuấn

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn