Trường Giang: “Tôi không giỏi bằng Trấn Thành”

Your browser does not support the video tag.

VIDEO Trường Giang thừa nhận không giỏi bằng Trấn Thành

Trường Giang và Trấn Thành hiện là hai diễn viên hài đắt show, sở hữu lượng fan lớn. Vì thế, cả hai thường xuyên được khán giả mang ra so sánh.

Mới đây, nhân dịp ra mắt một bộ phim chiếu YouTube, Trường Giang đã có những chia sẻ thẳng thắn, anh thừa nhận bản thân không giỏi bằng Trấn Thành, vì thế anh luôn nỗ lực qua từng vai diễn.

"Trấn Thành giỏi mà, giỏi về nhiều thứ chứ không phải là web-drama không đâu. Trấn Thành giỏi về điện ảnh, âm nhạc, MC… Trường Giang thì không giỏi bằng Trấn Thành nên tôi sẽ cố làm mọi thứ tốt nhất mà thôi. Về phim được nhiều người đón nhận hay không thì phải do ông trời thương nữa, dĩ nhiên đây là món quà của Trường Giang mà thôi", Trường Giang chia sẻ.

Trường Giang và Trấn Thành là đồng nghiệp thân thiết

Trường Giang cho biết anh tự bỏ tiền làm phim, không tìm nhà đầu tư hay tài trợ vì không muốn bị can thiệp về nội dung. Anh giải thích lý do chiếu miễn phí trên YouTube: “Khán giả của tôi phần nhiều ở miền Tây. Bắt họ xem trên các nền tảng thì đắt đỏ quá. Tôi chiếu miễn phí để ai cũng xem được phim”.

Về cát-xê để mời các đồng nghiệp thân thiết tham gia đóng phim, Trường Giang nói: "Tất cả đều là anh em cả mà nên mọi người không có nghĩ đến chi phí đâu. Nếu mà nghĩ đến chi phí thì tôi sẽ không làm được đâu. Chi phí đi sau, quan trọng nhất là lịch, mọi người ưu tiên lịch trước cho mình nên không nghĩ đến chi phí. Mặt khác mình cũng đi làm mà, anh em hỗ trợ với nhau thôi chi phí gì, nghệ sĩ không nghĩ đến tiền đâu mọi người ơi”.

Sau vài ngày lên sóng, phim chiếu YouTube của Trường Giang đã lọt Top 1 Thịnh hành trên nền tảng này. Về cảnh thân mật với Tiểu Vy trong phim, Trường Giang cho biết vợ anh không quan tâm đến việc anh làm gì, mặt khác "chàng hề xứ Quảng" cũng cho rằng anh và Tiểu Vy chỉ ở mức quan hệ chú - cháu, chỉ thân mật trên phim.

Tác giả: Trai Phan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn