Nữ ca sĩ Lee Min qua đời đột ngột ở tuổi 46

Ngày 6-8, một đại diện của Brand New Music - Công ty quản lý của Lee Min, ra thông cáo: "Vụ việc đang được cảnh sát tiến hành điều tra. Chúng tôi mong mọi người đừng suy đoán sai lệch. Khi nào có kết luận chính thức về nguyên nhân qua đời, chúng tôi sẽ công bố".

Ca sĩ Lee Min - thành viên nhóm As One, qua đời

Theo những nguồn tin trong ngành âm nhạc, Lee Min vẫn hoạt động tích cực cho đến gần đây. Vào tháng 6 vừa qua, cô đã phát hành đĩa đơn mới mang tên "Happy Birthday" và cũng tham gia chương trình "Park Bo Gum's Cantabile".

"Cô ấy là một người lạc quan và đang có lịch trình công việc của mình. Tôi không thể tin được" - một người bạn lâu năm của Lee Min tâm sự.

Người khác nói thêm: "Tôi mới gặp cô ấy tuần trước. Cô ấy luôn chân thành và chăm chỉ, vừa làm nhạc vừa làm giảng viên".

Lee Min tên thật Lee Min-young, ra mắt vào năm 1999 với album đầu tay "Day By Day" cùng nhóm nhạc đôi nữ As One. Cô từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những ca khúc như: "Wish You Wouldn't Know", "Want and Resent", "For You I Long and Resent" , "Don't Be Silly", "Am I the One Who Should Apologize"…

Nhiều người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc Lee Min. Các khán giả Việt bình luận: "Nhóm có bài Kiss me rất hay", "Tôi vẫn nghe nhạc As One mấy nay, tiếc thương quá!", "Mong chị an nghỉ", "Showbiz Hàn năm nay nhiều người ra đi quá!"…

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động