SLNA vào tứ kết U15 Quốc gia

SLNA tỏ ra quá vượt trội ở bảng A.

SLNA tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại VCK U15 Quốc gia khi đánh bại Tây Ninh 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng A, qua đó sớm giành quyền vào tứ kết với 6 điểm tuyệt đối.

Trận đấu giữa SLNA và Tây Ninh được xem là tâm điểm của bảng khi cả hai đều có chiến thắng ở ngày ra quân. Ngay từ đầu, thế trận diễn ra cân bằng với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khá sớm. Phút thứ 9, SLNA tổ chức phản công nhanh, Trương Văn Tài dứt điểm hai lần liên tiếp để mở tỷ số.

Bàn thắng giúp đội bóng xứ Nghệ kiểm soát thế trận tốt hơn. Dù vậy, Tây Ninh không hề lép vế. Đại diện phía Nam chơi kiên cường, liên tục tạo ra những tình huống đáp trả đáng chú ý. Hiệp một khép lại với lợi thế tối thiểu cho SLNA.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội cùng đẩy cao đội hình. Tây Ninh tạo ra một số pha phản công sắc nét nhưng thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 84 khi họ được hưởng phạt đền, song Anh Hào lại sút trúng cột dọc.

Không tận dụng được thời cơ, Tây Ninh phải trả giá. Chỉ ít phút sau, SLNA tung đòn kết liễu. Từ pha phản công nhanh, Văn Tài kiến tạo để Gia Huy dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, ấn định chiến thắng.

Ở trận còn lại, Ninh Bình vượt qua TP.HCM với tỷ số 5-3. Dù thất bại, đội bóng thành phố vẫn để lại dấu ấn với cú đúp của Adu Huỳnh Đức.

Sau hai lượt trận, SLNA dẫn đầu bảng A với 6 điểm và chắc chắn có vé vào tứ kết. Cuộc cạnh tranh còn lại sẽ diễn ra giữa các đội phía sau trong lượt trận cuối.

Tác giả: Đào Trần

Nguồn tin: znews.vn