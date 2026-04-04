Nhận định bóng đá SLNA vs Thể Công, 18h00 ngày 5/4: Khách đi đòi nợ

Phân tích phong độ SLNA vs Thể Công

Thất bại trên sân nhà trước SLNA ở trận lượt đi là cú sốc lớn không chỉ đối với CĐV Thể Công mà còn khán giả mộ điệu V.League. Không ai có thể ngờ một đội bóng chất lượng với nhiều tuyển thủ như Thể Công lại có thể đại bại trước một đối thủ đang loạng choạng vào thời điểm đó như SLNA. Đáng nói hơn, Thể Công sở hàng thủ mạnh nhất V.League, phản ánh đúng triết lý lấy phòng thủ làm nền tảng cho tấn công của ông Popov nhưng lại bị một đối thủ sở hữu hàng công “cùn” như SLNA “giã” đến 4 bàn. Đó là 1 trong 2 trận thua đến thời điểm này của Thể Công và là thất bại thuộc loại đậm đà nhất của họ trong vài mùa giải gần đây.

Có thể nói, trận thua ấy là đòn đau nhớ đời, buộc Thể Công phải chấn chỉnh lại trong chuyến làm khách này. Sau 16 vòng, đoàn quân của ông Popov đã trở lại đường đua vô địch dẫu vẫn trong thế bị động khi bị CAHN tạo cách biệt đáng kể. Thể Công thừa hiểu một kết quả ngoài chiến thắng trên sân Vinh trước SLNA sẽ khiến khoảng cách giữa họ với CAHN giãn ra đáng kể. Điểm tích cực cho thầy trò ông Popov là đang sở hữu phong độ tốt. Thể Công đang có những chiến thắng liên tiếp gần đây. Đặc biệt, những thắng lợi ấy đều đến từ các đối thủ mạnh hoặc khó chơi như Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội. Đây chính là nền tảng để tạo bệ phóng cho niềm tin ca khúc khải hoàn trên sân Vinh.

Bên kia chiến tuyến, SLNA cũng đang tự tin sau kết quả tốt thời gian qua. Phải thừa nhận, đội bóng xứ Nghệ đã “thay tướng đổi vận” khi bổ nhiệm ông Văn Sỹ Sơn vào ghế HLV trưởng. Với kinh nghiệm huấn luyện ở Hà Nội, Quảng Nam cũng như đội hạng Nhất Bình Phước, vị chiến lược gia này đã thổi vào SLNA luồng sinh khi mới khi phòng ngự chơi chắc chắn hơn, tấn công hiệu quả hơn dù nhân sự vẫn chỉ là những gương mặt quen thuộc dưới trường “đàn em” Phan Như Thuật trước đó. Những chiến thắng trước Thể Công, Hải Phòng, Hà Tĩnh… đã giúp SLNA tạm thời thoát khỏi vũng lầy nguy hiểm để leo lên một vị trí an toàn hơn trong cuộc đua chống xuống hạng.

Thông tin lực lượng SLNA vs Thể Công mới nhất

Hai đội đầy đủ đội hình

Đội hình dự kiến SLNA vs Thể Công

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Xuân Bình, Văn Lương, Bá Quyền, Mạnh Quỳnh, Khắc Ngọc, Moore, Garcia, Olaha.

Thể Công: Văn Việt, Tiến Dũng, Viết Tú, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Nhật Nam, Paulo Martins, Văn Khang, Lucao, Hữu Thắng, Pedro.

Bongdaplus dự đoán kết quả SLNA vs Thể Công

Cả SLNA lẫn Thể Công đều đang thể hiện hình ảnh khá tốt nếu so với thực lực của chính mình. Nhìn tổng thể, Thể Công sở hữu đội hình chất lượng hơn ở cả 3 tuyến. Ấn tượng nhất là hệ thống phòng ngự đã được ông Popov xây dựng chắc chắn hơn sau trận thua nặng nề trước SLNA khi chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 5 trận thắng liên tục vừa qua.

Dù vậy, hàng công Thể Công vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy nên nhiều trận thắng chỉ nhờ ghi được 1 bàn duy nhất. Đây là điều mà Thể Công phải cần cải thiện bởi SLNA thường chơi tự tin, máu lửa trên sân nhà. Chỉ khi đa dạng hóa được các phương án hãm thành, chắt chiu hơn các tình huống ăn bàn, Thể Công mới có thể hy vọng rời sân Vinh với 3 điểm như đối thủ Hà Nội vừa từng ca khúc khải hoàn.

Dự đoán: 1-2

Tác giả: Hồng Quảng

