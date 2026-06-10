Vợ chồng Quang Hải dự đám cưới tuyển thủ Việt kiều

Cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh và vợ tổ chức hôn lễ tại Đà Nẵng. Ảnh: Hương Nguyễn.

Ngày 9/6, hậu vệ tuyển Việt Nam Cao Pendant Quang Vinh tổ chức hôn lễ với bạn gái lâu năm Solange Coince tại một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Đà Nẵng.



Hôn lễ diễn ra trong không gian sang trọng với khoảng 130 khách mời, bao gồm đồng đội của anh ở đội tuyển Việt Nam, CLB Công an Hà Nội cùng nhiều cầu thủ, ngoại binh từng thi đấu tại V.League. Huấn luyện viên Alexandre Polking, cầu thủ Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh tới tham dự và chúc mừng cô dâu, chú rể.



Đám cưới mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa Á - Âu - Phi. Chú rể Quang Vinh mang hai dòng máu Việt - Pháp, còn cô dâu Solange là người Pháp gốc Ghana. Nhiều nghi thức và chi tiết trong lễ cưới được thiết kế nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của cả hai bên gia đình.



Chuyện tình của Quang Vinh và Solange nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Cặp đôi đã gắn bó khoảng 10 năm trước khi tổ chức đám cưới và hiện có hai con chung. Trong suốt sự nghiệp của hậu vệ sinh năm 1997, Solange thường xuyên đồng hành, xuất hiện trên khán đài cổ vũ và chia sẻ những dấu mốc đáng nhớ cùng anh.

Quang Vinh cầu hôn bạn gái vào năm 2025, sau khi cả hai có 2 con chung.

Cao Pendant Quang Vinh sinh năm 1997 tại Pháp, có cha là người Pháp và mẹ là người Việt Nam. Trước khi trở về Việt Nam khoác áo CLB Công an Hà Nội, hậu vệ này từng có sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại cả Pháp và Mỹ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Sochaux, sau đó thi đấu cho Quevilly-Rouen tại Ligue 2 trước khi gia nhập New York Red Bulls ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Trong màu áo các đội tuyển trẻ Pháp, Quang Vinh từng được triệu tập lên các cấp độ U16 và U18.



Đầu năm 2025, cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Không lâu sau đó, anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và nhanh chóng khẳng định vị trí ở hành lang cánh trái nhờ nền tảng thể lực, khả năng hỗ trợ tấn công cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tại V.League 2024-2025, Quang Vinh được đánh giá là một trong những hậu vệ trái nổi bật nhất giải đấu. Trong khi đó, cô dâu Solange từng là á hậu một cuộc thi sắc đẹp.



Đám cưới của Quang Vinh diễn ra trong giai đoạn sự nghiệp của anh để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ thể thao. Anh đang là một trong những gương mặt được chú ý của đội tuyển Việt Nam.

Tác giả: Kha Thanh - Hương Nguyễn

Nguồn tin: znews.vn