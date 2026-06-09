Đoạt vé vào bán kết, HLV U19 Thái Lan nói gì?

HLV U19 Thái Lan hài lòng với chiến thắng của các học trò trước U19 Malaysia. Ảnh: FAT.

Đội tuyển U19 Thái Lan chính thức giành quyền vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 3-2 trước U19 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B.



Kết quả này giúp tiểu “Voi chiến” giữ vững ngôi đầu bảng đồng thời mở ra cơ hội lớn cho U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.



Chia sẻ sau trận thắng U19 Malaysia, HLV trưởng Chakraphan Panpi của U19 Thái Lan bày tỏ: “Trước tiên, tôi phải khen ngợi các cầu thủ đã cùng nhau giành 3 điểm và hoàn thành mục tiêu vào vòng bán kết. Trong trận đấu này, có lẽ các em đã tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Chính mục tiêu phải chiến thắng khiến đội không thể hiện được đúng phong độ”.



Dù có được kết quả thuận lợi, HLV Chakraphan Panpi thừa nhận: “Chúng tôi vẫn cần phát triển hơn nữa trong hệ thống thi đấu vì các cầu thủ vẫn còn mắc nhiều sai sót. Áp lực là một phần nguyên nhân khiến đội chơi chưa đúng khả năng. Tôi muốn các em tập trung vào lối chơi của mình thay vì quá chú ý đến đối thủ hay trọng tài. Nếu thực hiện đúng đấu pháp, tôi tin kết quả sẽ tích cực”.



Về vòng bán kết, HLV Chakraphan Panpi cho biết: “Chúng tôi chưa biết sẽ gặp đối thủ nào nhưng toàn đội sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để hoàn thiện hệ thống thi đấu. Mục tiêu đầu tiên là vào bán kết và mục tiêu tiếp theo là giành quyền vào chơi trận chung kết”.



Thất bại trước U19 Thái Lan khiến U19 Malaysia chính thức dừng bước ở vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026. Về phía U19 Việt Nam, đoàn quân áo đỏ sẽ phải chờ kết quả trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia để xác định cơ hội đi tiếp.



Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bị loại nếu U19 Campuchia có thể hòa hoặc thắng U19 Úc. Tuy nhiên, đây là khả năng rất khó xảy ra, khi chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là quá lớn.



Chỉ cần U19 Australia thi đấu đúng sức và giành trọn vẹn 3 điểm trước U19 Campuchia, tấm vé bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ chính thức thuộc về U19 Việt Nam.

Tác giả: Tuấn Tú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn