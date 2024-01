Trước lượt 8 vòng loại U.19 quốc gia 2024: Chờ Bình Dương chính thức có vé

Tại bảng A, Viettel sau khi có trận thắng quan trọng 3-1 trước PVF-CAND đã khẳng định ngôi đầu với 16 điểm/6 trận trong khi PVF-CAND vẫn xếp thứ 2 với 11 điểm/6 trận nhưng chỉ còn hơn Hà Nội 1 điểm trong khi Hà Nội lại thi đấu ít hơn 1 trận.

Do vòng này, Viettel nghỉ thi đấu nên họ bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm cho dù tấm vé đó đến với tay Viettel chỉ còn là vấn đề thời gian. Cuộc đua giành vị trí nhì bảng sẽ nóng hơn giữa Hà Nội và PVF-CAND. Trận đấu đối đầu giữa hai đội chiều mai sẽ giúp xác định rõ chân dung đội nhì bảng.

Trận lượt đi, Hà Nội với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn phải chờ đến phút 84 mới có bàn mở tỷ số và tưởng như bàn thắng muộn sẽ giúp đại diện Thủ đô có 3 điểm quý giá. Tuy nhiên, PVF-CAND đã không dễ dàng bỏ cuộc và tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ thứ 3.

Lần này đá lượt về, Hà Nội có nhiều lợi thế khi vừa lên tinh thần sau khi thắng Trung tâm bóng đá Đào Hà còn PVF-CAND vừa để thua trận đầu tiên tại vòng loại. Do vậy, nếu Hà Nội không thể thắng để dứt điểm cuộc đua thì họ chỉ còn biết tự trách mình.

Tại bảng B, PVF đã có sự bứt phá bằng chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lúc này, PVF đã có 16 điểm sau 6 trận, Thanh Hóa có 10 điểm sau 5 trận. Đáng tiếc cho PVF là vòng này họ lại nghỉ thi đấu nên để lỡ cơ hội giành vé sớm.

PVF chỉ chính thức đoạt vé sớm nếu Thanh Hóa để thua Công an Hà Nội. Điều này rất khó xảy ra vì trận lượt đi, đương kim vô địch Thanh Hóa đã phô diễn sức mạnh khi giành chiến thắng 8-0 trước Công an Hà Nội. Sở dĩ Thanh Hóa khi đó thắng đậm như vậy là do Công an Hà Nội phải chơi thiếu người từ phút 40 khi tỷ số đang là 2-0. Lượt về, Thanh Hóa khó có thể thắng đậm như vậy nhưng 3 điểm cho các nhà vô địch là chuyện trong tầm tay.

Tại bảng C, SLNA là đội có nhiều cơ hội giành vé khi đang dẫn đầu với 13 điểm sau 5 trận. Huế vươn lên nhì bảng với 11 điểm/6 trận sau khi thắng Đà Nẵng. Còn Đà Nẵng chỉ với 9 điểm sau 6 trận đành ngậm ngùi xếp thứ 3. Dù có thắng 2 trận còn lại và giành vị trí nhì bảng thì Đà Nẵng cũng khó có cơ hội giành vé vớt.

Do vậy, việc được gặp Đà Nẵng đang sa sút về tinh thần, thể lực và phong độ như hiện giờ là cơ hội tuyệt vời để SLNA kiếm thêm 3 điểm. Lượt đi, trận cầu đinh giữa SLNA và Đà Nẵng đã kết thúc mà không có bàn thắng nhưng lượt về, mọi thứ đều ủng hộ SLNA. Nếu chiến thắng, dù không thể giành vé sớm ngay sau lượt thứ 7 nhưng SLNA cũng gần như đặt một chân vào vòng chung kết.

Tại bảng D, HAGL đã chính thức trở thành đội đầu tiên vượt vòng loại giải U.19 quốc gia sau khi thắng Bình Định 4-0 để có 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận. Còn Khánh Hòa có 13 điểm sau 6 trận và chắc chắn nằm ở top 2 bảng D. Khánh Hòa cũng không hy vọng giành ngôi đầu của HAGL nhưng họ đang cần tích lũy điểm để giành một tấm vé vớt cho 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trận gặp đội bóng yếu Vĩnh Phúc chính là cơ hội để Khánh Hòa kiếm thêm 3 điểm. Trận lượt đi, các cầu thủ phố biển đã giành chiến thắng 3-0 khá dễ dàng.

Tại bảng E, Bình Phước và Đắk Lắk cùng có 11 điểm sau 6 trận, Bình Phước xếp trên nhờ thắng đối đầu (thắng 1, hòa 1). Hiện tượng Phú Yên tuy mới có 9 điểm và xếp thứ 3 nhưng mới thi đấu 5 trận. Lượt đấu này, Bình Phước nghỉ thi đấu nên cả Đắk Lắk và Phú Yên đều có cơ hội vươn lên dẫn đầu.

Vòng này, Đắk Lắk gặp Lâm Đồng và trận lượt đi Đắk Lắk từng thắng vất vả 2-1. Lâm Đồng vừa chấm dứt 3 trận thua liên tiếp bằng việc thắng Tây Ninh nên cũng không dễ để Đắk Lắk có 3 điểm.

Trong khi đó, Phú Yên sẽ tái đấu Tây Ninh. Trận lượt đi, Phú Yên bị Tây Ninh cầm hòa 1-1 khá đáng tiếc vì cho đến giờ, đó là trận duy nhất mà Tây Ninh có điểm. Nếu khi đó Phú Yên thắng Tây Ninh thì giờ họ mới là đội đang dẫn đầu. Trận lượt về chính là cơ hội để Phú Yên sửa sai.

U.19 Bình Dương sẽ là đội thứ 2 giành vé nếu thắng TP.HCM vào chiều mai - Ảnh: Báo Bình Dương

Tại bảng F, Bình Dương vẫn duy trì sự ổn định bằng chiến thắng thứ 3 liên tiếp để qua đó khẳng định ngôi đầu với 15 điểm. Bà Rịa Vũng Tàu xếp nhì bảng với 10 điểm sau 6 trận. Cả TP.HCM và Long An đều có 7 điểm sau 5 trận.

Vòng này, Bình Dương sẽ chính thức giành vé sớm với tư cách đội đầu bảng F nếu thắng được TP.HCM. Lượt đi, Bình Dương bất ngờ để thua TP.HCM đến 1-4. Trận này, Bình Dương thậm chí còn mở tỷ số sớm ngay phút thứ 5 và phải mãi đến gần cuối hiệp 1, TP.HCM mới có bàn gỡ hòa. Nhưng những sai lầm mang tính thời điểm trong hiệp 2 đã khiến Bình Dương liên tiếp thủng lưới. Trận lượt về, chắc chắn Bình Dương đã rút ra được các bài học để đòi lại món nợ với TP.HCM.

Tại bảng G, An Giang dẫn đầu với 11 điểm sau 6 trận, Cần Thơ có 10 điểm sau 6 trận. Cả Đồng Tháp và Tiền Giang đều có 8 điểm sau 5 trận. Vòng này, An Giang có cơ hội củng cố vị trí đầu bảng chắc chắn hơn khi chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Vĩnh Long. Lượt đi, An Giang từng thắng Vĩnh Long 5-1 khá dễ dàng.

Trong khi đó, Đồng Tháp sẽ phải quyết đấu với Cần Thơ đang có phong độ và tinh thần cao. Trận lượt đi, Đồng Tháp từng thắng Cần Thơ 2-1 nhưng gần đây, Đồng Tháp đã bị Vĩnh Long cầm hòa rồi thất bại trước Tiền Giang.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: 1thegioi.vn