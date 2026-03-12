Đồng đội cũ của Xuân Son bất ngờ gia nhập đội bóng hạng Nhất

Mới đây, HCM City FC đã chính thức thông báo chiêu mộ tiền đạo Jermie Dwayne Lynch theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2025/2026. Sự xuất hiện của chân sút giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cải thiện sức mạnh hàng công trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Jermie Dwayne Lynch gia nhập HCM City FC. (Ảnh: HCM City FC)

Jermie Lynch không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi từng có nhiều năm chinh chiến tại V-League. Tiền đạo người Jamaica từng khoác áo nhiều CLB như SLNA, Hải Phòng hay Bình Định.

Trong thời gian thi đấu cho Bình Định, Jermie Lynch cùng Rafaelson (Xuân Son) và Hendrio (Hoàng Hên) tạo nên bộ ba tấn công đáng chú ý. Sự ăn ý của ba cầu thủ này từng giúp hàng công đội bóng đất Võ trở thành một trong những mũi nhọn đáng gờm của giải đấu.

Trong quá khứ, Jermie Lynch từng ra sân 27 trận cho Bình Định và ghi được 11 bàn thắng trên mọi đấu trường. Jermie Lynch nổi bật với tốc độ bứt phá cùng khả năng đi bóng tạo đột biến. Bên cạnh đó, tiền đạo này còn gây ấn tượng với những pha không chiến hiệu quả nhờ khả năng chọn vị trí thông minh.

Dù đã gần bước sang tuổi 35, Jermie Lynch vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng tại Việt Nam nhờ kinh nghiệm dày dạn và khả năng thích nghi với nhiều hệ thống chiến thuật. Điều này giúp anh vẫn duy trì được giá trị trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Đầu mùa giải 2025/2026, Lynch từng gia nhập CLB ĐH Văn Hiến và thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia. Tuy nhiên sau nửa mùa gắn bó, hai bên đã quyết định chia tay trước khi tiền đạo này cập bến HCM City FC.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn