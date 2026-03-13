Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford gặp hỏa hoạn ở Trung Đông

Theo thông báo ngày 12-3 của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ, vụ cháy bắt nguồn từ khu vực phòng giặt chính trên tàu sân bay. Đám cháy nhanh chóng được kiểm soát, không lan rộng sang các khu vực quan trọng khác.

"Nguyên nhân vụ cháy không liên quan đến hoạt động tác chiến và ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn" - phía Hải quân Mỹ cho biết trong thông cáo.

Theo trang Metro, hai thủy thủ bị thương trong quá trình xử lý sự cố và đang được điều trị y tế, song các vết thương được xác định không đe dọa tính mạng.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP

Giới chức quân sự cũng nhấn mạnh vụ cháy không gây ảnh hưởng đến hệ thống động lực hạt nhân của con tàu. "Không có thiệt hại nào đối với hệ thống động lực của tàu và tàu sân bay vẫn duy trì trạng thái hoạt động đầy đủ" - thông cáo nêu rõ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiến hành các hoạt động không kích và tuần tra trong khu vực. Nhiều tiêm kích đã được triển khai cất cánh từ boong tàu để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch quân sự.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hiện đại nhất và lớn nhất từng được Hải quân Mỹ đưa vào biên chế.

Con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, có thể mang theo hơn 5.000 quân nhân cùng khoảng 75 máy bay các loại, trong đó có các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet.

Việc đóng tàu bắt đầu từ năm 2009 và chính thức hoàn tất vào năm 2017. Con tàu được đặt theo tên của cựu Tổng thống Mỹ Gerald R. Ford.

Theo Hải quân Mỹ, USS Gerald R. Ford đã được triển khai từ giữa năm ngoái cho các nhiệm vụ thường lệ tại châu Âu trước khi di chuyển sang khu vực Caribe để hỗ trợ hoạt động chống buôn lậu ma túy của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ.

Gần đây, tàu cùng các tàu hộ tống đã đi qua kênh đào Suez để tiến vào Trung Đông, sau khi Washington quyết định tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực nhằm phục vụ chiến dịch quân sự đang diễn ra với Iran.

Tác giả: Tường Như

Nguồn tin: Báo Người Lao Động